Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений

29 мая. FINMARKET.RU - Министерство труда и соцзащиты подготовило проект постановления правительства "Об особенностях правового регулирования трудовых отношений в 2020 году", пишет "Российская газета", в распоряжении которой оказался документ.

Это - временные правила, которые, в случае утверждения будут действовать только в течение нынешнего года, отмечает "РГ". Сейчас документ поступил на рассмотрение в Российскую трехстороннюю комиссию.

В частности, в них объясняется, когда может быть применена такая мера, как простой. Эта мера может применяться только к работникам, на которых не распространяются ограничительные меры, связанными с особыми обстоятельствами.

"Временная приостановка работы, вызванная обстоятельствами, указанными в части второй статьи 72.2 Трудового кодекса Российской Федерации, в частности, эпидемией или любыми исключительными случаями, ставящими под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части, является простоем по причинам, не зависящим от работодателя и работника, и оплачивается в размере не менее двух третей тарифной ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанной пропорционально времени простоя.

Если простой не связан с мероприятиями по предотвращению эпидемии, а является простоем по вине работодателя, то он оплачивается в размере не менее двух третей средней заработной платы работника", - говорится в документе.

В отношении работников, на которых распространяются ограничительные меры, простой введен быть не может. В официально установленные нерабочие дни размер зарплаты должен соответствовать тому, который работник получил бы, если бы отработал эти дни полностью.

Работникам, оплачиваемым сдельно, в период ограничительные мер полагается вознаграждение, определяемое локальным нормативным актом работодателя.и условия назначения стимулирующих выплат прописываются в нормативных актах работодателя либо определяются коллективными или трудовыми договорами.

Работникам, на которых не распространяются ограничительные меры,производится в обычном размере. Зарплату нельзя будет задерживать, ссылаясь на особые условия.

В случае предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска вне утвержденного графика отпусков оплата отпуска производится в срок, устанавливаемый по соглашению сторон. Если отпуск пришелся на нерабочие дни, то он продлеваться не будет. Но по соглашению сторон его можно перенести на другой срок. Временная нетрудоспособность в связи с карантином не является основанием для продления или перенесения отпуска.

Прекращение трудовых отношений с работником, на которого распространяются ограничительные мероприятия, осуществляется по инициативе работника (по собственному желанию) или по соглашению сторон.

Работник может быть переведен без его согласия на три месяца на другую работу у того же работодателя: для предотвращения или устранения последствий эпидемии или любых исключительных случаев; в случаях простоя либо замещения временно отсутствующего работника. При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, допускается только с письменного согласия работника.

При указанных переводах оплата труда работника производится по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе.

Работника могут отправить на удаленку. Заработная плата в период удаленного режима работы при сохранении обязанностей, которые возложены на работника, не уменьшается.