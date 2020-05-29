.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Выдача ипотечных кредитов в январе-апреле выросла на 12,4%, в апреле упала к марту в 1,5 раза - ЦБ РФ
29 мая 2020 года 09:57
Ресторанная отрасль работает с оборотом в 33% от докризисных показателей
|0
Владимир Гердо/ТАСС
29 мая. FINMARKET.RU - В России в рамках борьбы с пандемией COVID-19 около 57% ресторанов не смогли приспособиться к работе в формате навынос или с доставкой после решения властей о запрете обслуживания клиентов в залах. Такие данные приводит разработчик решений по автоматизации кафе и ресторанов Poster, пишет "Коммерсант". По данным Poster, введение запрета на обслуживание в залах за первую неделю ограничений с 30 марта по 5 апреля привело к закрытию 71% клиентов компании, или 4,3 тыс. заведений в стране. Выручка заведений в тот период оказалась на уровне 18% от показателей в начале марта, сообщили "Ъ" в Poster. К концу минувшей недели количество открытых заведений достигло 43%, а обороты остаются на уровне 33% от докризисных. По оценкам гендиректора "Infoline-Аналитики" Михаила Бурмистрова, на доставку или навынос сегодня работает не более 38% заведений в стране, а их средняя выручка не превышает 30% от уровня прошлого года. Как уточнили в Poster, из всех работающих заведений наибольшие потери несут бары, выручка которых за последние 3 недели мая упала на 47% по сравнению с аналогичным периодом в марте. Оборот ресторанов среднего ценового сегмента за тот же период сократился на 46%, бургерных - 36%, пиццерий - 33%. Кофейни и суши-бары потеряли до 29% выручки, оборот в пекарнях упал на 18%, у заведений сегмента фастфуда - на 12%, подсчитали в Poster. Аналитики Poster фиксируют падение продаж и у компаний, рассчитанных только на доставку: за последние 4 недели их оборот снизился на 7% относительно второй половины марта. Однако, несмотря на низкий потребительский спрос и действующие в стране ограничения, к системе автоматизации Poster подключилось около 100 новых заведений.
.
Ключевые слова: Россия, коронавирус, рестораны, обороты, падение
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.