Ресторанная отрасль работает с оборотом в 33% от докризисных показателей

29 мая. FINMARKET.RU - В России в рамках борьбы с пандемией COVID-19 около 57% ресторанов не смогли приспособиться к работе в формате навынос или с доставкой после решения властей о запрете обслуживания клиентов в залах. Такие данные приводит разработчик решений по автоматизации кафе и ресторанов Poster, пишет "Коммерсант"

По данным Poster, введение запрета на обслуживание в залах за первую неделю ограничений с 30 марта по 5 апреля привело к закрытию 71% клиентов компании, или 4,3 тыс. заведений в стране. Выручка заведений в тот период оказалась на уровне 18% от показателей в начале марта, сообщили "Ъ" в Poster. К концу минувшей недели количество открытых заведений достигло 43%, аостаются на уровне 33% от докризисных.

По оценкам гендиректора "Infoline-Аналитики" Михаила Бурмистрова, на доставку или навынос сегодня работает не более 38% заведений в стране, а их средняя выручка не превышает 30% от уровня прошлого года.

Как уточнили в Poster, из всех работающих заведений наибольшие потери несут бары, выручка которых за последние 3 недели мая упала на 47% по сравнению с аналогичным периодом в марте. Оборот ресторанов среднего ценового сегмента за тот же период сократился на 46%, бургерных - 36%, пиццерий - 33%. Кофейни и суши-бары потеряли до 29% выручки, оборот в пекарнях упал на 18%, у заведений сегмента фастфуда - на 12%, подсчитали в Poster.

Аналитики Poster фиксируютпродаж и у компаний, рассчитанных только на доставку: за последние 4 недели их оборот снизился на 7% относительно второй половины марта.

Однако, несмотря на низкий потребительский спрос и действующие в стране ограничения, к системе автоматизации Poster подключилось около 100 новых заведений.