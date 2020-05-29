29 мая. FINMARKET.RU - Ростуризм пока не видит предпосылок для возобновления поездок за границу этим летом, поэтому основной упор будет сделан на внутренний, сообщила вчера глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Сейчас никто не может назвать сроки возобновления международного туризма. Туристов из России пока не готовы принимать за рубежом. Мы не знаем, будет ли вторая волна коронавируса - не будет. Мы делаем все возможное, чтобы у наших туристов состоялся отдых внутри. Но пока я не вижу перспектив для выездного туризма на это лето", - сказала она на онлайн-встрече с депутатами фракции "Единая Россия" в Госдуме.

В понедельник премьер России Михаил Мишустин рекомендовал россиянам воздержаться от туристических поездок за границу и провести предстоящие летние отпуска внутри страны. Как отметил глава правительства, эпидемиологическая ситуация в зарубежных странах разная и никто не может гарантировать отдыхающим защиту от заражения вирусом.

По словам Догузовой, как только правительство убедится, чтои ее граждане находятся в безопасности, а границы будут готовы к открытию, тогда никто не будет удерживать россиян от отдыха за рубежом.

Глава Ростуризма считает, что этим летом наиболее популярными видами отдыха могут стать оздоровительный, активный и экотуризм.

"У нас летний отдых и санаторно-курортное лечение ассоциируются исключительно с югом России. Мы для себя и для наших граждан в этом году будем открывать малоизвестные направления с точки зрения санаторно-курортного комплекса - Русская Балтика, Калининградская область, Курортный район Петербурга и другие. У нас прекрасные санаторно-курортные комплексы на Урале, которые мало у кого ассоциируются с отдыхом, но на самом деле Башкирия очень привлекательна в этом плане", - сообщила Догузова.

Она добавила, что Ростуризм планирует в этом году запустить чартерные программы на нескольких направлениях, где их раньше не было, и где турпродукт не был доступен с точки зрения соотношения цены и качества.