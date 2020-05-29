Внебюджетные фонды могут потерять из-за коронавируса почти 3 трлн руб.

29 мая. FINMARKET.RU - Потери внебюджетных фондов (ПФР, ФСС и ФОМС) из-за пандемии коронавируса могут достичь 3 трлн рублей. Такой вывод содержит обновленный прогноз Института социальной политики НИУ ВШЭ, основанный на уточненных данных о снижении экономической активности в стране и падении зарплат россиян.

Первоначальный прогноз подразумевал сокращение страховых взносов во внебюджетные фонды почти на 2,5 трлн рублей, пишут "Известия"

Как считают аналитики, рост потерь произойдет при реализации так называемого пессимистического сценария - снижения ФОТ на 40% и восстановления экономики в течение 18 месяцев. Рост потерь предусматривает теперь и наилучший вариант развития событий - как считают в "Вышке", если процесс займет 6 месяцев, внебюджетные фонды не досчитаются 621 млрд рублей.

Эксперты рассмотрели 3 сценария восстановления экономики - в течение 6-ти, 12-ти и 18-ти месяцев. В самом крайнем случае в этом году доходы внебюджетных фондов (ПФР, ФСС, ФОМС) составят почти 3 трлн рублей. А это, отмечают аналитики, потребует увеличения трансфертов из бюджета в объеме почти 1,5 трлн рублей в этом году и 633 млрд рублей- в следующем.

Свои прогнозы эксперты строят на том, что из-за особенностей нынешнего кризиса, вызванного прежде всего мерами ограничительного характера, можно ожидать значительного спада в секторах услуг и торговли, которые еще в начале года выступали драйверами роста. Как указывается в исследовании, в результате снижения экономической активности следует ожидать уменьшения фонда оплаты труда за счет снижения доходов населения. В связи с тем, что часть работников переводится на режим неполной занятости, сокращается количество рабочих мест и увеличивается безработица - как общая, так и зарегистрированная.

Как полагают эксперты Института соцполитики, в предложенном правительством пакете поддержки бизнеса и занятости есть ряд мер, которые в краткосрочном периоде приведут к сокращению страховых и налоговых поступлений.

По словам одного из авторов исследования, эксперта по пенсионной системе Евгения Якушева, решение о снижении ставок страховых взносов для МСП - правильное по своей сути - создает долгосрочные противоречия для экономических субъектов.

Согласно исследованию, расчеты показывают, что чем быстрее произойдет восстановление экономики и заработных плат, тем меньше будут и потери внебюджетных фондов. "Например, негативные эффекты от снижения облагаемого фонда заработной платы на 40% при быстром (за шесть месяцев) восстановлении его до докризисного уровня немногим выше, чем от вдвое меньшего снижения облагаемого ФОТ, но при очень медленном восстановлении (в течение 18 месяцев)", говорится в обзоре.