Законы июня прибавят россиянам денег

28 мая. FINMARKET.RU -июня прибавят россиянам денег и сократят их расходы, пишет "Российская газета" в своем обзоре.

Так, с 1 июня заработают новые меры поддержки россиян в период распространения коронавируса, сообщает Пенсионный фонд.

Семьи с детьми получат материальную поддержку в размере 10 тысяч рублей. Эта сумма предоставляется на каждого ребенка, которому в период с 11 мая по 30 июня 2020 года было от 3 до 16 лет. Выплата - единовременная, то есть дается один раз. На ее оформление есть несколько месяцев, подать заявление на портале Госуслуг можно до 1 октября 2020 года. Выплата "не зависит от доходов семьи, наличия работы и получения заработной платы, а также пенсий, пособий, социальных выплат и других мер социальной поддержки", сообщает сайт Пенсионного фонда России.

С 1 июня все социальные выплаты, которые предназначаются для поддержки граждан России в трудной ситуации, будут защищены от ареста судебными приставами. Об этом говорится в Федеральном законе от 21 февраля 2019 г. N 12-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об исполнительном производстве". По закону, такие выплаты и сейчас нельзя изымать у должников. Но это все же случалось, поскольку приставы не могли выделить соцвыплаты в общем потоке поступлений на счета граждан. Но с 1 июня все выплаты социального характера будут обозначены в банковской системе. Теперь, кто перечисляет гражданам деньги, на которые не может быть обращено взыскание долга, обязаны указывать в расчетных документах соответствующий код такого вида дохода.

Как писала "РГ", речь идет о денежных выплатах по случаю потери кормильца, для поддержки семей с детьми, в случае утраты здоровья, увечья от контузии при исполнении служебных обязанностей. А также - материнский капитал.

С июня к ним добавятся выплаты пострадавшим во время чрезвычайной ситуации, единовременная материальная помощь в связи с утратой имущества первой необходимости, единовременное пособие родственникам граждан, погибших в результате ЧС. А также выплаты самим пострадавшим в ЧС, когда здоровью причинен вред различной степени тяжести.

С 14 июня за перевод денег внутри одного банка в другой регион родственникам или знакомым не будет взиматься комиссия. Об этом говорится в Федеральном законе от 16 декабря 2019 г. N 434-ФЗ "О внесении изменений в статью 29 Федерального закона "О банках и банковской деятельности". Нововведение позволит обеспечить свободное перемещение денежных средств на финансовом рынке. Также будет способствовать популяризации безналичных платежей. Сейчас, чтобы отправить деньги в другой регион внутри одного банка, человек должен заплатить кредитной организации комиссионные. Они составляет обычно 1-1,5 процента от переводимой суммы.

С 1 июня при оплате медицинских услуг до одного процента ограничена максимальная комиссия по эквайрингу (взимается при безналичных расчетах за товары и услуги пластиковыми картами). Это сделано, чтобы снизить издержки для медицинских учреждений в условиях пандемии COVID-19. Послабление распространяется на клиники и больницы, медицинские лаборатории, скорую помощь и лицензированных врачей. Ограничение комиссии будет действовать по 30 сентября 2020 года. До этого эквайринговые комиссии были ограничены для онлайн-заказов продуктов, лекарств, одежды, товаров повседневного спроса.

Центры занятости населения с 1 июня начнут запрашивать сведения в нескольких ведомствах. Например, о том, есть ли дети и сколько их у того, кто просит поставить его на учет как безработного и назначить пособие, запрос пойдет в Единый госреестр записей актов гражданского состояния.

За сведениями о регистрации гражданина обратятся в Министерство внутренних дел РФ. Все необходимые данные об индивидуальном предпринимателе, его налоговой истории будут проверять с помощью Федеральной налоговой службы. И уже на основании всех этих данных будет оформляться статус безработного. Ведомства, куда направляют запросы, должны ответить на них не позднее, чем через пять рабочих дней. Все это будет проходить в онлайн пространстве. Если между полученной информацией и сведениями, указанными гражданами в электронном заявлении, будут выявлены противоречия, возможен перерасчет даже ранее назначенного пособия.

С 26 июня начнет действовать закон, который защитит россиян от некачественного алкоголя. Речь идет о Федеральном законе от 27 декабря 2019 г. N 468-ФЗ "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации". Законом установлены требования к маркировке продукции и правилам розничной продажи. На этикетке обязательно должна быть информация о сорте, месте происхождения вина и годе урожая. Также появится специальный термин - "вино России". Такая надпись на бутылке, будет означать, что вино на 100 процентов произведено из российского винограда. Если в напитке крепостью не более 22 градусов содержатся еще и другие ингредиенты, то это уже винный напиток. На этикетке будет стоять надпись: "Не является вином". И для него отведут отдельные полки в магазинах. Все новации касается вина, произведенного до 26 июня 2020 года. Закон также защитит земли, где выращивается виноград. Их нельзя будет использовать на другие цели.

С 1 июня Федеральная налоговая служба начнет снова взыскивать долги с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Если, конечно, до этого времени не будет продлен мораторий на такие действия. Пока же, в Письме от 27.04.2020 № ЕД-20-8/53 "О продлении приостановления применения мер взыскания задолженности и соответствующих обеспечительных мер", подписанным главой ФНС Даниилом Егоровым, стоит дата завершения моратория - до 31 мая включительно. Он был введен для поддержки бизнеса во время коронавирусной пандемии, из-за которой были введены ограничительные меры. И большинство предприятий не работали. Не попали под мораторий лишь случаи, когда временная льгота могла повлечь за собой сокрытие активов или иные действия, препятствующие взысканию.

С 16 июня ряд послаблений для иностранных граждан, которые были сделаны в связи с распространением коронавируса, будут отменены. Об этом говорится в Указе Президента РФ от 18.04.2020 N 274. С 15 марта иностранцы, у которых заканчивается действие документов, могли остаться в России. Это касается виз, вида на жительство. Также можно было не продлевать разрешение на работу и патенты. Ели действие послаблений не будет продлено, то их действие закончится после 15 июня.

С 17 июня получить гражданство Российской Федерации иностранцам можно будет в упрощенном порядке. Об этом говорится в Федеральном законе от 18 марта 2020 г. N 63-ФЗ. Срок принятия решений по заявлениям сократится с шести до трех месяцев. Но, как уже сообщала "Российская газета", эти изменения относятся только к иностранцам, которые подадут заявление на территории РФ.