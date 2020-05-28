Киберинциденты на удаленке участились до пяти раз

28 мая. FINMARKET.RU - Российские компании столкнулись с ростом числа нарушений политики информационной безопасности, следствием которых становятся утечки сведений, пишут "Известия". Из-за перевода сотрудников на дистанционную работу в апреле-мае 2020 года частота инцидентов в отдельных организациях возросла до пяти раз по сравнению с мартом. Такие выводы содержатся в исследовании компании Zecurion, специализирующейся на кибербезопасности. В нем приняли участие крупные компании, в том числе — банки, страховые, организации из нефтегазовой и промышленной отраслей, представители госсектора, а также медицинские учреждения.

В марте аналитики прогнозировали увеличение числа целенаправленных утечек в два-три раза из-за перехода на удаленку, и сейчас этот прогноз подтверждается, сказано в исследовании.

"Наиболее часто системы безопасности фиксируют перенос документов в сторонние локации. В большинстве компаний сотрудники работают через удаленные машины, то есть получают доступ к своему рабочему компьютеру, и только через него — к корпоративным системам. Затем документы перемещаются на личные гаджеты, что уже оказывается нарушением политики безопасности", — пояснил руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

Массовый переход на удаленный режим работы создает дополнительные риски безопасности данных, в том числе связанные с утечкой персональных сведений, подтвердил директор департамента информбезопасности банка «Открытие» Владимир Журавлев. Он подчеркнул, что все крупные кредитные организации это понимают и принимают дополнительные меры предосторожности.

В Сбербанке "Известиям" сообщили, что перевели на удаленную работу только тех сотрудников, у которых не было доступа к персональным данным клиентов, поскольку их сохранность стала ключевым приоритетом. В ВТБ сообщили, что доступ к данным на удаленной работе осуществляется в изолированной среде, и злоумышленники не могут проникнуть в автоматизированные системы банка через компьютер пользователя.

Тенденция к росту числа инцидентов в области информбезопасности в последние два месяца, безусловно, есть. Увеличение произошло не более, чем в два раза, оценил технический директор DeviceLock Ашот Оганесян, мнение которое приводят "Известия". Он отметил, что число утечек выросло примерно на 50% в среднем по всем отраслям. Основная часть утекавших данных пришлась в том числе на госструктуры, контролирующие карантинный режим, считает Ашот Оганесян.