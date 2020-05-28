Новая реальность потребления

28 мая. FINMARKET.RU - Из-за вызванного пандемией COVID-19 кризиса в новой реальности оказались не только, вынужденные урезать свои расходы, но и ритейлеры. Многим из них пришлось на ходу менять логистические цепочки, чтобы моментально включиться в онлайн-продажи. Россияне, оказавшись в самоизоляции, стали совершать большую часть покупок в интернете, пишет "Коммерсант".

Кризис, вызванный пандемией COVID-19 вынудил россиян экономить. Так, около 59% потребителей урезали расходы на товары первой необходимости примерно на четверть и только 27% сохранили уровень трат на прежнем уровне, 14% — увеличили расходы на данные категории товаров, пишет "Ъ", приводя данные из опроса международной исследовательской компании YES Group среди 600 россиян в возрасте от 18 до 65 лет, живущих в городах с населением более 100 тыс. человек (проведен по запросу газеты).

Как указывает "Ъ", жесткая экономия потребителей привела к тому, что оборот розничной торговли в апреле обвалился на 23,4%, до 2,1 трлн руб. (данные госстатистики). При этом удельный вес продуктов питания в структуре розницы увеличился до 57,7% по сравнению с 48,5% в апреле 2019 года. Доля непродовольственных товаров снизилась с 51,5% в апреле 2019 года до 42,3%.

Опрос YES Group показал, что 23% респондентов отказались от покупки одежды и обуви, 32% — от бытовой техники. По подсчетам банка "Тинькофф", за шесть недель самоизоляции средние расходы потребителей сократились более чем на 30% по сравнению с февралем 2020 года, но при этом на 15% увеличились их траты в продуктовых супермаркетах. Впрочем, как указывается в исследовании YES Group, 40% россиян отказались от покупки мяса и колбас, 39% — от рыбы, икры и морепродуктов.

Несмотря на самоизоляцию, россияне продолжали покупать одежду в интернет-магазинах. Но все ключевые игроки на онлайн-рынке моды приняли решение отказаться от возможности совершать заказы без предоплаты. Из-за этого в апреле продажи одежды, обуви и аксессуаров у онлайн-ритейлеров упали как минимум вдвое по сравнению с февралем этого года, считает гендиректор "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров. По оценкам Data Insight, падение продаж за этот период в сегменте одежды составило в среднем 35%, если сравнивать с февралем 2020-го.

На фармацевтическом рынке потребительское поведение начало меняться еще до введения масштабных ограничений. Многие опасались, что на фоне девальвации рубля и роста числа заболевших коронавирусом необходимые препараты исчезнут из продажи, что привело к их покупке впрок, пишет "Ъ".