Кредиторы ужесточили подход к оценке заемщиков

28 мая. FINMARKET.RU - Кредиторы в апреле значительно ужесточили подход к оценке заемщиков, из-за чего выросла доля отказов в предоставлении необеспеченных ссуд. По обеспеченным кредитам в апреле основной причиной отказа была плохая кредитная история заемщика, пишет "Коммерсант".

По данным БКИ "Эквифакс", которые приводит "Ъ", по потребительским ссудам доля отказов с такой формулировкой стала самой большой за последний год, увеличившись на 7 процентных пунктов (п. п.), до 60%, по кредитам наличными — на 5 п. п., до 36%, по микрозаймам — на 9 п. п., до 70%. Всего доля одобренных заявок в апреле по этим сегментам снизилась в 1,3–1,6 раза до 18–29%.

По ипотеке рост доли отказов из-за изменения кредитной политики банков составил 4 п. п., до 22%, по кредитным картам показатель сократился с 37% до 34%. При этом на 7 п. п. выросла доля отказов из-за кредитной истории заемщика, составив 33%, почти сравнявшись с отказами из-за кредитной политики банков. По оценке НБКИ, которые также приводит "Ъ", кредитные политики банков хоть и продолжают играть главную роль при одобрении заявок, но их доля в структуре отказов без разбивки на сегменты в апреле снизилась. "В то же время выросла доля отказов в связи с недостаточно "хорошей" кредитной историей: за год — на 4,1 п. п., а в апреле к марту — на 3,4 п. п.",— указывает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Эксперты издания указывают, что нежелание кредиторов брать дополнительные риски во время пандемии вполне логично, при этом допуская, что в мае ситуация с выдачей кредитов могла стабилизироваться.