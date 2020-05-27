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27 мая 2020 года 10:41
Сельское хозяйство сможет дать импульс российской экономике
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Валерий Матыцин/ТАСС
27 мая. FINMARKET.RU - Сельское хозяйство на протяжении нескольких лет демонстрирует уверенный рост и сможет дать импульс российской экономике после пандемии коронавируса, уверена вице-премьер Виктория Абрамченко. Однако COVID-19 выявил проблемные точки российского АПК - в частности, показал зависимость агрокомплекса от импортных семян и ветеринарных препаратов. "Наша совместная задача - не допустить влияния этого валютного фактора на конечную цену для российского потребителя", - рассказала она "Российской газете". Поэтому, по словам вице-премьера, один из блоков предложений в национальный план поддержки и развития экономики, который сейчас готовится в правительстве, касается развития отечественной селекционной генетической базы, производства кормов, ветеринарных препаратов и средств защиты растений. Большинство этой продукции поставляется из Китая. Разрыв цепочки поставок и валютные колебания привели к резкому подорожанию ряда товаров. Так, производители кормов и животноводческой продукции в марте говорили о кратном повышении цен на витамины. При этом, по данным Минсельхоза, доля иностранных кормовых добавок по отдельным позициям достигает 100%. Сложная ситуация также с семенами. В Доктрине продовольственной безопасности пороговое значение по обеспеченности отечественными семенами обозначено в 75%, напомнил председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. И если сейчас ничего не предпринять, этот критерий не будет выполнен. По оценке Минсельхоза, при посеве под яровые зерновые и зернобобовые культуры аграрии используют 72,1% отечественных семян. Но если по зерновым культурам обеспеченность российскими семенами составляет 90%, по сахарной свекле мы почти на 100% зависим от семян импортной селекции. "Заниматься импортозамещением семян, ветпрепаратов, кормов и т.п. продукции не только дорого и долго. Это требует перестройки всей институциональной системы. Если у вас нет семеноводства как системы, если нет мощной научной базы, то сколько денег туда ни влить, толку от этого не будет", - предупреждает гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. Хотя сейчас многие страны начинают беспокоиться по поводу самообеспечения, отгораживаться от мира невозможно и не нужно. Коронавирус отступит, а в мировой системе разделения труда уже сложилась страновая специализация.
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