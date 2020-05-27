Должники стали чаще общаться с коллекторами и реже платить

27 мая. FINMARKET.RU - В условиях пандемии и карантинных мер злостные неплательщики по банковским кредитам, чьи долги уже выкуплены коллекторскими агентствами, готовы разговаривать со взыскателями, но стали реже сдерживать обещания по погашению займов. Уровень контактности с банковскими должниками снизился, свидетельствуют данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), пишет "Коммерсант"

Уровень контактности рассчитывается по доле звонков, по которым указанный телефонный номер является действующим и по нему отвечает именно должник. Так, по итогам апреля среднемесячный уровень контактности по агентским портфелям снизился на почти 1 процентный пункт (п. п.) по сравнению с мартом, до 27,8%, и на 7,9 п. п. по сравнению с апрелем 2019 года. Средний же уровень контактности цессионных должников составил 37,9%, что на 8,8 п. п. выше значения марта и на 7,1 п. п. прошлогоднего апреля.

Так, по заемщикам, с которыми коллекторы работают по агентской схеме, в апреле она достигла 77,6%, что на 9,1 п. п. выше показателя марта и на 13 п. п. выше прошлогоднего показателя. По цессионной задолженности эта доля сократилась до 47,7% — на 17 п. п. к марту и на 7,4 п. п. к апрелю 2019 года.

Как пояснил президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев, в рамках агентского взыскания на контактность должников оказал влияние эмоциональный стресс в условиях режима самоизоляции, который усилил панику от зачастую первого контакта с коллектором. "Однако высокий рост доли сдержанных обещаний в рамках агентской схемы свидетельствует о стремлении банковских заемщиков решить долговой вопрос, не дожидаясь серьезного кризиса личных финансов и опасаясь ухудшения финансового положения и начисления банками штрафов и пеней за просрочку",— добавляет гендиректор НСВ Роман Волосников. По мнению гендиректора "МБА Финансы" Федора Вахаты, ситуация сохранится в следующие несколько месяцев: перед многими встанет вопрос обеспечения семьи, а только потом возврата долга.