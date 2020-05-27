Сенаторы предложили доплачивать бизнесу из бюджета за прием новых работников

27 мая. FINMARKET.RU - В комитете Совета Федерации по экономической политике разработали пакет поддержки занятости к совещанию по рынку труда у президента (состоится 27 мая), следует из писем вице-премьеру Татьяне Голиковой и помощнику президента Максиму Орешкину. Меры по борьбе с безработицей сформулированы на основе инициатив регионов, пишут "Известия" . В перечень вошло 10 предложений. Вот основные из них:

- Ежемесячно выплачивать бизнесу по 18,2 тыс. (1,5 МРОТ) за каждого нового сотрудника при условии, если его зарплата составит не менее 30 тыс. рублей, а срок трудоустройства - более года;

- Просубсидировать трудоустройство выпускников вузов из расчета один МРОТ ежемесячно на каждого принятого на работу на протяжении полугода;

- Аналогичным образом - по одному МРОТ в месяц на человека - поддержать найм по временным договорам на срок до двух месяцев;

- Выдать единовременную субсидию в размере 100 тыс. рублей на открытие собственного дела потенциальным самозанятым;

- Профинансировать программы переподготовки для граждан, потерявших работу или находящихся на грани увольнения, из расчета по 20 тыс. рублей на человека;

- Увеличить минимальное пособие по безработице до уровня прожиточного минимума - примерно 11 тыс. рублей - на срок до 30 июня.

Предполагается, что предложенные меры поддержки будут профинансированы из федерального бюджета.

Пакет готовился в максимально оперативные сроки, поскольку о специальном совещании у президента 27 мая стало известно на прошлой неделе, сказал "Известиям" глава комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов. Он добавил, что окончательный подсчет стоимости мер в Совфеде не производили, однако прежде чем вводить эти инструменты на федеральном уровне, нужно будет обкатать их в пилотных регионах.

Стоимость пакета сенаторов обойдется бюджету в 150-500 млрд рублей - в зависимости от ситуации на рынке труда, подсчитали для "Известий" в "БКС Премьер". На пиковом уровне число безработных в РФ может достигнуть 5 млн человек в этом году, оценил экономист компании Антон Покатович. Похожие цифры ранее называл глава Минтруда Антон Котяков.

Ранее правительство уже ввело несколько инструментов по борьбе с безработицей. Например, ежемесячные субсидии малому бизнесу из пострадавших отраслей экономики в размере одного МРОТ на работника, кредиты по нулевой ставке на выплату зарплаты, снижение ставок страховых взносов для предприятий МСП до 15%.

Кроме этого, россияне, потерявшие работу в апреле, мае и июне, имеют право на максимальное пособие - 12 130 рублей. А семьи, в которых родители попали под сокращение, могут дополнительно получить по 3 тыс. в месяц на каждого ребенка.

Согласно данным Росстата, опубликованным во вторник, общая численность безработных в России в апреле 2020 года увеличилась по сравнению с мартом на 815 тыс. человек и составила 4 млн 300 тыс. человек. На апрель пришелся период ограничений, введенных властями в качестве мер для предотвращения распространения коронавируса. Уровень безработицы подскочил с 4,7% в марте до 5,8%.