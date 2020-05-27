- - Просубсидировать трудоустройство выпускников вузов из расчета один МРОТ ежемесячно на каждого принятого на работу на протяжении полугода;
- - Аналогичным образом - по одному МРОТ в месяц на человека - поддержать найм по временным договорам на срок до двух месяцев;
- - Выдать единовременную субсидию в размере 100 тыс. рублей на открытие собственного дела потенциальным самозанятым;
- - Профинансировать программы переподготовки для граждан, потерявших работу или находящихся на грани увольнения, из расчета по 20 тыс. рублей на человека;
- - Увеличить минимальное пособие по безработице до уровня прожиточного минимума - примерно 11 тыс. рублей - на срок до 30 июня.
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27 мая 2020 года 08:23
Сенаторы предложили доплачивать бизнесу из бюджета за прием новых работников
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Евгений Курсков\ТАСС
27 мая. FINMARKET.RU - В комитете Совета Федерации по экономической политике разработали пакет поддержки занятости к совещанию по рынку труда у президента (состоится 27 мая), следует из писем вице-премьеру Татьяне Голиковой и помощнику президента Максиму Орешкину. Меры по борьбе с безработицей сформулированы на основе инициатив регионов, пишут "Известия". В перечень вошло 10 предложений. Вот основные из них: - Ежемесячно выплачивать бизнесу по 18,2 тыс. (1,5 МРОТ) за каждого нового сотрудника при условии, если его зарплата составит не менее 30 тыс. рублей, а срок трудоустройства - более года;
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