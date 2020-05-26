Россия установила антирекорд по загрязнению воздуха

26 мая. FINMARKET.RU - Страна установила антирекорд по загрязнению воздуха: итоги января–марта стали худшими квартальными показателями с 2015 года, сообщила аналитическая служба FinExpertiza. Это ставит под сомнение эффективность реализации нацпроекта "Экология". Карантинная приостановка экономики могла бы улучшить экологическую ситуацию в регионах. Эксперты, однако, считают иначе и ссылаются на то, что в условиях кризиса крупный бизнес лоббирует ослабление экологических требований, пишет "Независимая газета". В Минприроды сообщили "НГ", что вопрос о влиянии на экологическую обстановку режима изоляции пока изучается.

За первый квартал 2020 года было зафиксировано 44 случая высокого загрязнения воздуха, что на 57% превышает количество существенных выбросов в атмосферу за аналогичный период 2019-го, сообщила аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, на которую ссылается "НГ". В целом основными источниками загрязнений выступили крупные промышленные предприятия, а также предприятия жилищно-коммунального хозяйства.

С учетом того, что в стране уже около года реализуется нацпроект "Экология", такие "достижения" трудно назвать воодушевляющими. "В части загрязнений воздуха можно говорить о том, что этот национальный проект не дает ощутимых результатов", – отметил директор программы "Зеленая экономика" WWF России Михаил Бабенко, которого цитирует "НГ".

Как сообщили "НГ" в пресс-службе Минприроды, подсчеты аналитической службы "релевантны статистике Минприроды и Росгидромета об аварийном, экстремально высоком и высоком загрязнении атмосферного воздуха и водных объектов". Также в ведомстве Дмитрия Кобылкина обратили внимание на то, что на общую динамику состояния окружающей среды влияют несколько факторов: количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от промышленных предприятий и автотранспорта, метеорологические условия.

Можно было бы предположить, что в условиях карантинных ограничений и частичной остановки экономической деятельности экологическая обстановка в регионах должна улучшиться, пишет "НГ". Эксперты, однако, считают иначе.

Несмотря на зафиксированный Росстатом промышленный спад, составивший 6,6% в апреле в годовом выражении, очевидно, что далеко не все промышленные предприятия в пандемию встали на паузу, сказала "НГ" научный сотрудник Центра экономического моделирования энергетики и экологии РАНХиГС Татьяна Ланьшина. Ограничения деятельности в гораздо большей степени коснулись сектора услуг.