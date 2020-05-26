Риски туристов могут остаться без коммерческого страхования

26 мая. FINMARKET.RU - Туристическую отрасль, одну из наиболее пострадавших от пандемии , похоже, ожидает реформа финансовых гарантий. 27 мая состоится совещание представителей Ростуризма, Российского союза туриндустрии (РСТ), Ассоциации туроператоров России (АТОР) и Национальной ассоциации обществ взаимного страхования (НАВС), посвященное вопросу создания общества взаимного страхования туроператоров как варианта обеспечения финансовых гарантий участников рынка.

Как говорится в письме НАВС в Ростуризм, туроператоры и их клиенты "не всегда получают должную страховую защиту в части условий получения страховых выплат и тарифа", пишет "Коммерсант"

Сейчас для туроператоров предусмотрено два вида финобеспечения - полис страхования гражданской ответственности (ГО) туроператоров или банковская гарантия. Первый вариант дешевле и большинство туроператоров предпочитает его. "Страховые выплаты идут тяжело, с задержкой, а иногда страховщики и вовсе отказывают пострадавшим туристам", - утверждают в НАВС. Авторы письма пишут о кризисе доверия в сегменте, после того как страховщики стали отказывать в заключении новых договоров в связи с потерями отрасли от коронавируса.

В НАВС уровень выплат в сегменте называют низким - 30% в последние четыре года (кроме локальной ситуации в 2018 году, когда страховщики выплатили почти все, что собрали в качестве взносов). Выплаты в 2019 году - всего 10 млн руб. при 234 млн руб. сборов. "Для страховщиков туротрасль всегда оставалась непрозрачной, - говорит вице-президент НАВС Иван Давыдов.- Они не могли корректно тарифицировать риски. Кроме того, установленных страховых сумм на выплату всего ущерба туристов часто не хватало. В формате же ОВС участники рынка смогут создать механизм покрытия полного объема ущерба".

Как предполагается, участие в обществе будет добровольным и станет альтернативным механизмом классическому страхованию или оформлению банковской гарантии.

Вице-президент РСТ Юрий Барзыкин предполагает, что вхождение в ОВС может стать предпочтительным для участников рынка внутреннего и выездного туризма, для которых размер страховой суммы по закону должен составлять 500 тыс. руб. Для участников же рынка выездного туризма, отправляющих за рубеж более 10 тыс. человек в год, эта сумма составляет 5% от оборота, но не менее 50 млн руб. "В случае возникновения проблем ОВС будет сложно выплачивать эти деньги, для этого в нем должно быть очень много членов", - поясняет он.

Идея создания ОВС уже получила поддержку туроператоров. Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе подтвердила "Ъ", что перспектива создания ОВС рассматривается.