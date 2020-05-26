Россияне оценили "страховку от кризиса" в 350 тыс. руб.

26 мая. FINMARKET.RU - Какой размер сбережений требуется, для того чтобы семья комфортно чувствовала себя в случае появления финансовых трудностей, таких как потеря работы или непредвиденные экстренные расходы? Такой вопрос в мае 2020 года задали жителям 37 российских городов с населением более 500 тыс. человек эксперты компании "Сбербанк Управление Активами", пишут "Известия".

Россияне оценили размер необходимых им сбережений на случай возникновения финансовых трудностей. В разных городах он составляет от 240 тыс. до 580 тыс. рублей, а средняя оценка по стране — около 350 тыс. рублей.

Необходимый размер финансового резерва смогли назвать 87% респондентов. При этом 41% опрошенных (чаще всего люди со средними и невысокими доходами) заявили, что достойная жизнь невозможна без наличия в семье «подушки безопасности». В целом, вне зависимости от уровня благосостояния, россияне примерно одинаково оценивают размер необходимых им средств, для того чтобы справиться с финансовыми трудностями. Люди с доходами, которые не позволяют откладывать на черный день, считают, что для преодоления кризисной ситуации нужно в среднем 318,5 тыс. рублей, а граждане, имеющие сбережения, достаточные для покупки новой машины, — 365 тыс.

В среднем по России размер персонального резерва составил порядка 350 тыс. рублей, однако суммы сильно варьируются в зависимости от места проживания. Так, больше всего денег для «подушки безопасности» требуется жителям Санкт-Петербурга (почти 582 тыс. рублей). Москвичи в этот раз оказались на втором месте (521,5 тыс. рублей). Также в пятерку лидеров по размеру желаемого финрезерва вошли Пермь (406,5 тыс. рублей), Тюмень (402,2 тыс. рублей) и Екатеринбург (396,7 тыс. рублей).

Самые высокие запросы к размеру финансовых запасов у петербуржцев (582 тыс. рублей), а вот москвичи неожиданно оказались на втором месте (521,5 тыс. рублей). Меньше всего средств, чтобы справиться с денежными трудностями, требуется проживающим в Пензе, Саратове, Барнауле, Астрахани и Махачкале. Эксперты считают, что большинство респондентов говорили скорее о своем желании иметь персональный резервный фонд, чем о возможности его формировать. Что подтверждают и данные Росстата, в соответствии с которыми сбережения граждан в I квартале сократились более чем на полтриллиона рублей.

Самые скромные запросы сегодня предъявляют жители Пензы (294,8 тыс. рублей), Саратова (286,8 тыс. рублей), Барнаула (285,9 тыс. рублей), Астрахани (282,9 тыс. рублей) и Махачкалы (240,1 тыс. рублей).