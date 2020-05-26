НАУФОР предлагает доработать законопроект о фондах целевого капитала

26 мая. FINMARKET.RU - Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) выступила с предложением доработать законопроект, регулирующий деятельность фондов целевого капитала (эндаументов).направила главе комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолию Аксакову письмо с предложениями по законопроекту, вносящему изменения в законы "О благотворительной деятельности" и "О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций". Проект закона был внесен правительством в Госдуму в начале апреля, пишет "Коммерсант"

Законопроект помимо совершенствования правовых норм в сфере формирования и использования целевого капитала НКО меняет требования к расходам, связанным с доверительным управлением (ДУ) этим капиталом, и вознаграждению управляющих компаний (УК). В части расходов на ДУ предлагается установить максимальный размер отчислений 1,5% от дохода за отчетный год. В части вознаграждения УК дополнительно к действовавшей ранее переменной части вознаграждения (success fee) вводится еще и постоянная часть (management fee). При этом размер суммарного вознаграждения УК ограничен 1% стоимости чистых активов, находящихся в ДУ, на конец отчетного года.

В части расходов, связанных с доверительным управлением, в НАУФОР отметили необходимость приведения его к стандартной практике оплаты таких расходов. "Обязательные расходы при совершении сделок, такие как комиссии брокеров, биржи, депозитариев, не связаны с результатами управления, и привязка предельного размера расходов к результатам управления не совсем логична, кроме того, это может сделать нерабочим весь процесс инвестирования средств фондов целевого капитала", - отмечает президент НАУФОР Алексей Тимофеев. "Ограничения таких расходов целесообразно устанавливать в процентах от имущества, находящегося в доверительном управлении", - считает он.

Между тем, как считают управляющие, введенные ограничения на максимальный размер вознаграждения УК чрезмерно жестки, что может негативно сказаться на развитии эндаументов.

В НАУФОР предлагают компромиссный вариант, при котором размер вознаграждения УК в постоянной части будет ограничен 1% от средней стоимости чистых активов за отчетный год, а не на конец года, как предлагается депутатами. "В случае вывода активов в конце года учредителем доверительного управления это необоснованно снизит или полностью лишит управляющего вознаграждения", - говорится в письме НАУФОР.

Эксперты соглашаются с доводами управляющих. По словам младшего директора по рейтингам страховых и инвестиционных компаний "Эксперт РА" Дианы Коваленко, установление дополнительного ограничения на максимальный размер вознаграждения в зависимости от стоимости чистых активов "снижает стимулы УК для получения максимально возможного дохода".