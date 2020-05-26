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26 мая 2020 года 08:40
РСПП просит запретить рейтинговым агентствам снижать оценки крупных компаний
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YAY/TACC
26 мая. FINMARKET.RU - Крупный бизнес предложил запретить рейтинговым агентствам снижать оценки системообразующих компаний. Об этом говорится в письме Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) к первому вице-премьеру Андрею Белоусову, пишут "Известия". РСПП предложил Белоусову установить новый порядок пересмотра рейтингов системообразующих предприятий и компаний из социально значимых отраслей - вплоть до моратория на ухудшение. Оценки серьезно влияют на стоимость заемных ресурсов, ее повышение в кризисный период может стать для ключевых в стране организаций фатальным, пояснили в объединении. Эту меру трудно назвать рыночной, однако с учетом экстраординарности ситуации и решения могут быть соответствующими, пояснил один из авторов инициативы вице-президент РСПП Александр Мурычев. По его словам, предприятия высказывают опасения, что объективное падение их финоказателей может привести к ухудшению рейтингов. В Банке России на просьбу "Известий" прокомментировать инициативу объединения заявили, что присвоение рейтингов - это, по закону, независимая от любого политического или экономического влияния деятельность. Впрочем, добавили там, методология агентств предусматривает оценку не только текущего, но и исторического и прогнозного положения дел в компании. Более того, рейтинги - хотя и важный, но не единственный источник информации о финансовой ситуации заемщика. Таким образом, в ЦБ не видят проблем с доступом предприятий к финансированию, в том числе с учетом объявленных мер поддержки, резюмировали там. Как полагает гендиректор НКР Кирилл Лукашук, подобная инициатива не может быть реализована, поскольку в предлагаемой формулировке означает прямое вмешательство в рейтинговую деятельность и дискредитирует сам принцип независимости таких агентств. По его словам, существует гораздо более приемлемый путь - это регуляторные послабления в отношении уровней рейтингов в кризис, что существенно лучше нарушения основного принципа - независимости агентств. Подходы АКРА в нынешних экономических условиях не предполагают массового изменения рейтингов, сообщила пресс-служба агентства. В "Эксперт РА" добавили, что считают часть нынешних рисков системными, то есть в равной степени влияющими на все компании. Все три российских агентства заверили, что учитывают в своих оценках значимость конкретной компании для государства и вероятность того, что ей будет оказана экстраординарная поддержка. Поэтому в отдельных случаях уровень помощи компенсирует номинальное снижение финансовых показателей организации. Это позволяет сохранить кредитный рейтинг.
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