Эксперимент по электронному документообороту пройдет на портале Роструда

25 мая. FINMARKET.RU - Работодатели и работники, которые захотят принять участие в эксперименте по внедрению электронного документооборота, смогут использовать для этого портал Роструда "Работа в России". Это следует из проекта соответствующего постановления правительства, пишет "Коммерсант"

Эксперимент по внедрению электронного документооборота проводится с 5 мая 2020 года по 31 марта 2021 года. Он предполагает перевод в электронный вид части внутренних документов работодателя, касающихся трудовых отношений,- приказов о найме и увольнениях, трудовых договоров, распоряжений, локальных нормативных актов.

Финансируется эксперимент в рамках нацпроекта "Цифровая экономика". Компании, желающие в нем участвовать, могут подать заявление в Минтруд - при этом работников к нему можно будет привлекать только с их согласия. Подав заявку, компании смогут самостоятельно определять срок начала эксперимента.

Согласно проекту постановления, эксперимент может быть организован как на основе портала "Работа в России", так и при помощи собственных информационных систем компаний. На портале Роструда для перевода документооборота в электронный вид появится соответствующая подсистема. С 20 июля по 4 сентября 2020 года она будет находиться в опытной эксплуатации, а с 1 октября должна стать доступной для всех желающих. Основное отличие для работодателя при выборе информационной системы - в способе удостоверения личности. В собственной системе понадобятся усиленные квалифицированная или неквалифицированная электронные подписи работника., а при использовании портала работники смогут воспользоваться простой электронной подписью, полученной при обращении за предоставлением госуслуг.