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25 мая 2020 года 08:43
Авиакомпании смогут продавать билеты на все места в самолете
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Марина Лысцева/ТАСС
25 мая. FINMARKET.RU - Авиакомпании смогут продавать билеты на все места в салоне самолета, если будут желающие их купить, - им разрешили не рассаживать пассажиров через одного, как это сделано в поездах. Но лететь всем придется в масках и перчатках. Росавиация и Роспотребнадзор опубликовали согласованные методические указания по поэтапному выходу из режима ограничений, введенных для борьбы с распространением COVID-19. "Росавиация при подготовке методических указаний учитывала мнение ведущих российских авиакомпаний и аэропортов, в том числе проанализированы материалы ИКАО и ИАТА", - сообщил "Российской газете" первый замминистра - руководитель Росавиации Александр Нерадько. Он также заметил, что предприятия гражданской авиации с февраля работают в режиме COVID-19, так что многие авиакомпании уже внедрили и применяют профилактические меры. Для выхода из режима ограничений предусмотрено три этапа. Большинство ограничений сохранятся на первых двух. Посадка в самолет должна проходить "с соблюдением мер социального дистанцирования с учетом инфраструктурных возможностей аэропорта", пассажиры должны быть пристегнуты во время всего полета, вставать можно только в туалет, очередь туда должны контролировать бортпроводники. Питание будут поставлять только в герметичной упаковке, напитки - в индивидуальной. На втором этапе пассажирам только разрешат свободнее перемещаться по салону лайнеров. На третьем этапе сохранятся только два ограничения - повальное измерение температуры у всех входящих в аэропорт и закрытые кафе и магазины в аэровокзалах. Бортпроводники на всех трех этапах должны в полете носить маски и перчатки. Вокруг того, с какими ограничениями допускать пассажиров в самолеты до конца эпидемии, было сломано немало копий. С особым пристрастием обсуждались правила социального дистанцирования. Роспотребнадзор настаивал на рассадке пассажиров через одного. Авиакомпании говорили, что с таким требованием поднимать самолеты убыточно. За авиаторов вступился министр транспорта Евгений Дитрих. Он отметил, что введение правила социального дистанцирования на борту приведет к росту стоимости авиабилетов до 70 тысяч рублей, причем по самым дешевым тарифам. Чтобы обеспечить рентабельность перевозки, борт должен заполняться на 72-75%, пояснил он. Источники в отрасли тогда рассказывали "РГ", что эти рекомендации не окончательные и предполагается их согласование с представителями отрасли. В Роспотребнадзоре "РГ" пояснили, что рекомендации по автомобильному, водному, железнодорожному транспорту еще находятся в разработке.
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Ключевые слова: Россия, авиакомпании
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