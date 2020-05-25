Банкиры просят не снижать эквайринговые комиссии

25 мая. FINMARKET.RU - Ассоциация банков России (АБР) 22 мая направила письма главе правительства Михаилу Мишустину и главе администрации президента Антону Вайно. В них представители банковского сообщества просят не применять "меры административного регулирования к эквайринговым и межбанковским комиссиям в качестве антикризисных мер и мер по стимулированию развития экономики", пишет "Коммерсант"

Как поясняют источники газеты, дело в том, что в правительство и ЦБ в последнее время поступает большое количество писем от различных профессиональных союзов, региональных объединений с просьбой снизить эквайринговую комиссию. По их словам, дальнейшие шаги в этом направлении могут быть обсуждены в ближайшие дни на госсовете.

Позицию регулятора относительно регулирования комиссий на платежном рынке выразила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в ответ на одно из таких обращений: "Зарубежный опыт государственного регулирования эквайринговых комиссий показывает, что оно не приводит к пропорциональному снижению цен для потребителей или более активному стимулированию безналичных расчетов на стороне торгово-сервисных предприятий (ТСП)". Тем не менее, в рамках мер поддержки граждан и экономики в условиях пандемии ЦБ 27 марта ограничил комиссию по онлайн-покупкам с 15 апреля по 30 сентября уровнем 1%, а 13 мая ввел такой же лимит при оплате медицинских услуг (с 1 июня по 30 сентября).

Однако, подчеркивают в АБР, снижение комиссии не всегда приводит к экономии: "По итогам проведенных расчетов экономия для ТСП (особенно с торговым оборотом менее 24 млн руб. в год) на комиссии за эквайринг будет ниже, чем возникшие дополнительные расходы, в связи с невозможностью банков предоставлять оборудование и проводить его обслуживание за свой счет". Как пояснил "Коммерсанту" глава межведомственной рабочей группы АБР Алексей Маслов, расходы эквайера на подключение точки составляют в среднем 14-20 тыс. руб.

В то же время, утверждая, что клиенты ничего не выигрывают от снижения комиссий, банки говорят о собственных больших потерях: около 2 млрд руб. для банков-эквайеров и порядка 10 млрд руб. для банков-эмитентов. Чтобы компенсировать упущенные доходы, некоторые банки начали ухудшать программы лояльности для клиентов.