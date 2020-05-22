22 мая. FINMARKET.RU - Россия может создать новую систему хранилищ нефтяного резерва значительно большего объема, нежели существует сейчас, пишет "Российская газета". В минэнерго газете сообщили, что рассматривают инициативу Российского газового общества.

Cоздании системы современных нефтехранилищ позволит отрасли быть менее зависимой от изменений мировой конъюнктуры - падения цен и снижения спроса на энергоресурсы, а также может способствовать развитию биржевой торговли российской нефтью.

Сейчас, котировки барреля растут, но рынок еще пока очень далек от состояния стабильности. Гарантии, что в будущем не произойдет очередного витка нефтяного кризиса, нет, а наличие нефтехранилищ станет хорошей подушкой безопасности для отрасли, пишет "РГ".

Ранее считалось, что нефтехранилища больших объемов нужны только для стран - импортеров "черного золота". Произошедшее в этом году падение потребления нефти, которое сопровождалось рекордным переполнением всех мощностей хранения, показало уязвимость такого подхода. Котировки барреля периодически находились на грани рентабельности или даже ниже. Компаниям оставалось либо останавливать производство, либо торговать себе в убыток. Некоторые производители из стран Ближнего Востока из-за отсутствия спроса и нехватки места в хранилищах держалив морских танкерах, что в разы увеличивало ее себестоимость.

Создание собственной системы хранения нефти может благотворно отразиться и на возможностях экспорта российского сырья в периоды ограничений производства. "Это добавит гибкости с точки зрения наращивания или снижения объемов экспорта в краткосрочном периоде", - сказал директор департамента аудиторских услуг "Делойт" СНГ Александр Губарев. Соглашения вроде сделки ОПЕК+ регулируют объем добычи, а не экспорта, и продажа нефти "со склада" не оказывает влияния на выполнение их условий.

Исполнительный директор Российского газового общества Роман Самсонов подчеркивает, что предложенный проект представляет интерес и для развития конкуренции и биржевой торговли. На международных биржах наша нефть почти не представлена. Создание резерва позволит поддержать "бумажную" торговлю российским сырьем реально существующими объемами.

Существующие сейчас в России стратегические запасы нефти оцениваются в 20-30 млн тонн. По сравнению с годовым производством в 560 млн тонн этого недостаточно для маневрирования текущими экспортными поставками.