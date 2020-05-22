22 мая. FINMARKET.RU - Лишившись большей части оборота из-за закрытия офисов и перехода на удаленный режим работы, операторы торговых автоматов сделали ставку на жилые дома. С просьбой обеспечить упрощенный порядок установки торговых автоматов в жилых домах (без аукционов и уплаты аренды) руководители Национальной ассоциации автоматизированной торговли и Союза операторов торговых автоматов обратились к директору департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексею Фурсину, сообщает "Коммерсант". Это поможет ускорить развитие сети автоматов с продуктами и напитками, что особенно актуально в условиях пандемии COVID-19, следует из обращения. Участники рынка обещают запустить 20 тыс. автоматов до конца года. Но чиновники вряд ли пойдут на уступки из-за угроз для пожарной безопасности, а большинство жильцов могут быть против свободного доступа в подъезды для сотрудников компаний.

Операторы торговых автоматов включены в список наиболее пострадавших отраслей из-за COVID-19: с закрытием офисов и перехода сотрудников на удаленную работу большую часть точек пришлось закрыть.

В департаменте предпринимательства заявили "Ъ", что рассмотрели обращение и направили ответ. Источник газеты в мэрии говорит, что инициатива вряд ли осуществима из-за того, чтомогут затруднять проход, что угрожает пожарной безопасности. Глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская также считает идею сомнительной, так как для обслуживания автоматов придется давать доступ в подъезды сотрудникам операторов.