Минэкономразвития ожидает спад ВВП РФ в 2020 году на 5%

22 мая. FINMARKET.RU - Падение российской экономики в 2020 году составит 5%, сообщил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. Затем Минэкономразвития ожидает восстановительный рост на 2,8% в 2021 году, рост на 3% в 2022 году и на 3,1% в 2023 году. По его словам, министерство внесло в среду в правительство основные параметры сценарных условий макропрогноза на 2020-2023 годы. Он отметил, что основное падение придется на 2-й квартал -РФ, по оценке министерства, снизится на 9,5% в годовом выражении, в 3-м квартале снижение ожидается на 6,3%, в 4-м квартале - на 5,2%. Достижение докризисного уровня, по его словам, ожидается в 1-м полугодии 2022 года.

При этом сезонно очищенный квартальный рост, по словам, министра, начнется уже в 3-м квартале 2020 года (по отношению ко 2-м кварталу).

Инвестиции в основной капитал, по оценке Минэкономразвития, в 2020 году упадут на 12%, в 2021 году вырастут на 4,9%, в 2022 -2023 годах - на 5,6-5,7% в год.

Падение промпроизводства в 2020 году ожидается на 5,4% с ростом на 3,3% в 2021 году, на 3,3% в 2022 году и на 3,4% в 2023 году

"Сразу отмечу, что все сценарные условия подготовлены в условиях высокой неопределенности. Сейчас все определяется не экономическими, а скорее эпидемиологическими вопросами. Конечно, это все несколько затрудняет прогнозирование, поэтому параметры прогноза, но в принципе так это предусмотрено и бюджетным процессом, они еще будут уточняться и в августе, и в сентябре", - - отметил министр.

"Сначала скажу о тех предпосылках, которые были заложены в основу сценарных условий. Сейчас страны, которые в марте-апреле ввели жесткие карантинные меры постепенно, поэтапно эти ограничения снимают, однако процесс открытия экономики идет сложно. Для нас здесь является индикатором Китай, который раньше всех начал снимать ограничения - ну, и как бы считается, что открылся. У него уровень экономической активности на сегодняшний момент 75% от того, что было до карантина. То есть мы понимаем, что там проблемы и с заказами и постоянно ограничения вводятся. Когда мы говорим, что экономика открылась, это значит, что действует достаточно большой объем ограничений, который существенно влияет на экономическую активность", - сказал Решетников.

"Самый большой вопрос, конечно, что нет консолидированного понимания - как будет двигаться мировая экономика, это разброс в целом оценок экспертов - он никогда не был таким широким, от минус 2% до минус 5% падения в 2020 году, на следующий год - соответственно, от плюс 3% до плюс 7% . В нашмы заложили снижение мирового ВВП на 2,5-3% в 2020 году, при этом восстановление в следующем году мы тоже быстро не рассчитываем - 3,5-4%", - описал он ожидания от мировой экономики.

Министр отметил, что в прогноз заложены меры, уже предпринятые правительством в рамках трех уже утвержденных пакетов, но не учитываются еще предложения, которые войдут в общенациональный план восстановления экономики (правительство должно представить его президенту до 1 июня). По его словам, ситуация будет сильно зависть от скорости отмены в отраслях ограничений, связанных с коронавирусом.

"Еще один важный фактор - накопленный объем убытков, это будет давить на экономику и потребует дополнительных усилий по решению этого вопроса", - отметил министр.

"Активная фаза оживления экономики начнется в четвертом квартале и продолжится в 2021 году, хотя все будет зависеть от развития ситуации с коронавирусом. Пока мы видим, что цифры последних дней подтверждают гипотезы, но в любом случае бизнесу придется работать значительную часть лета с серьезными ограничениями, и по осени остаются еще вопросы. Очевидно, что значительная часть ограничений останется в ближайший год - пока не будут найдены ответы по вопросам: по вакцинации или каким-то другим моментам", - сказал Решетников, подчеркнув, что основная часть ограничений может быть снята к августу-сентябрю, но все будет зависеть от эпидемиологической ситуации.