Как изменились цены во время карантина

21 мая. FINMARKET.RU - В России дешевле всего завтрак, обед и ужин на дому обходятся в Омске, Смоленске и Саратове - в день менее 260 рублей на одного человека. Самый дорогой рацион вышел в Иркутске - 352 рубля, пишет "Российская газета"

К такому выводу пришли эксперты, сравнивна еду в 40 регионах РФ. Они рассчитали, сколько и каких продуктов надо для трехразового питания экономкласса на одного человека в день. Цены замеряли маркетологи в рамках федерального проекта "Котлета с пюрешкой" в самом начале карантинных мер и в середине мая.

Меню разработала служба доставки горячих обедов Good Food с учетом потребности человека в питательных веществах, витаминах и микроэлементах. Завтрак - овсянка на молоке с фруктами, бутерброд с маслом и сыром, кофе с молоком, пол-апельсина. Обед - салат из свежих овощей, борщ с курицей, свиная котлета с картофельным пюре, хлеб, чай. Ужин - "Оливье", макароны с поджаркой из курицы, хлеб, чай. Для приготовления этих блюд используется 31 продукт из тех, что есть почти в любом магазине.

Проект стартовал в Великом Новгороде: в начале карантина эксперты сравнили стоимость продуктов в магазинах 5 федеральных сетей, рассчитав индексы цен на различные товарные категории. 13 апреля мониторинг провели в 9 регионах. Последний на данный момент срез был сделан 12 мая в 42 городах - от Улан-Удэ до Калининграда и от Мурманска до Севастополя.

Как пояснили аналитики проекта, в целом можно говорить, что рассчитанный ими суточный рацион дешевле в центральной и южной части страны, дороже - на севере и в Сибири.

Цену условного рациона в каждом городе сопоставили с величиной прожиточного минимума для работающего населения и средней номинальной начисленной зарплатой по региону (в пересчете на сутки). В большинстве случаев на трехразовое питание одного человека в день пришлось 20-30% от среднего ежедневного дохода жителей. Самые высокие показатели отмечены в Барнауле, Кирове, Калининграде и Ульяновске (от 28,9% до 29,5%).

Если же мерить от прожиточного минимума в каждом регионе, то на еду (по методике "Котлеты с пюрешкой") в нем приходится 70-75%. Самая высокая доля (более 89%) зафиксирована в Воронеже, Пензе и Волгограде. Немногим больше повезло жителям Иркутска и Улан-Удэ. В противоположном конце рейтинга расположились Мурманск и Архангельск. В их минимальных прожиточных уровнях выбранный домашний рацион экономкласса занял бы 55-60%.

В Москве расходы на такой набор продуктов составили бы лишь десятую часть заработка и около 48% прожиточного минимума. Петербуржцам пришлось бы потратить на "пюрешку" около 14% зарплаты, красноярцам - 18,6%. Однако в их случае это 72% и 67% прожиточного минимума соответственно.