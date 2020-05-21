Инвестиции в основной капитал упадут в 2020 году на 7,4%

21 мая. FINMARKET.RU - В 2020 году российский ВВП сократится на 4,8%. Такой прогноз обнародовало международное рейтинговое агентство S&P. Оно ухудшило свои оценки: предыдущая версия предполагала сокращение на 0,8% по итогам года. Обновленные оценки предстоящего экономического спада соответствуют прогнозу главы Минфина Антона Силуанова.

Об уникальности ситуации заявляют также в Институте народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук (ИНП РАН), пишет "Независимая газета". "Для российской экономики падение нефтяных цен станет серьезным потрясением. Только падение доходов от экспорта сырой нефти может составить не менее $60 млрд. Произойдет схлопывание торгового баланса, а счет текущих операций впервые за многие годы будет сведен с отрицательным результатом", - сообщается в квартальном прогнозе института.

"Значимость двухмесячного периода жестких карантинных мер в экономике может оцениваться как падение ВВП во втором квартале по отношению к аналогичному периоду прошлого года не менее чем на 15%. Столь шоковое падение уровня экономической активности носит беспрецедентный характер для отечественной экономики за последние два десятилетия", - продолжили в ИНП РАН.

Но спад оказался неравнозначным как для отдельных секторов экономики, так и для групп населения. "Уже сейчас есть все основания полагать, что темпы падения ВВП будут существеннее снижения промышленного производства. Произойдет это потому, что ряд промышленных предприятий не останавливался в период карантина, аналогичная ситуация сложилась на ряде строительных объектов и в сельском хозяйстве", - считают экономисты.

Наконец, уникальность состоит еще и в том, что кризис ударил по той прослойке населения, которая имеет средний уровень доходов и не занята в бюджетном секторе. Как пояснили исследователи, это люди, которые преимущественно заняты в секторе услуг и предъявляли массовый спрос на товары длительного пользования, а также на услуги гостиниц, ресторанов, авиаперевозчиков и т.п.

По прогнозу ИНП РАН, в 2020 году ВВП РФ сократится на 5,3%, уровень потребления домашних хозяйств снизится на 6,2%. Еще хуже инвестиционные перспективы. "В соответствии с построенным прогнозом по итогам 2020 года физический объем инвестиций в основной капитал сократится на 7,4%, а в последующие три года будет возрастать на 1,2-2,3% в год. В результате в 2023 году инвестиции в основной капитал окажутся ниже уровня не только докризисного 2013 года, но также и 2019-го", - ожидают в ИНП РАН.

О глубине спада уже можно судить по косвенным признакам. "В публикации о динамике бюджета за апрель Минфин использовал допущение, что российский номинальный ВВП снизился на 28% в годовом выражении в прошлом месяце", - сообщили в своем обзоре специалисты Альфа-банка. По их мнению, с некоторыми оговорками "столь сильное снижение номинального ВВП может потенциально означать аналогичное резкое снижение физических объемов производства".