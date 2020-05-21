Проведение ряда сделок с недвижимостью упростят

21 мая. FINMARKET.RU - Правительство намерено упростить проведение ряда сделок с недвижимостью. Для них не потребуется оформлять цифровую подпись, будет достаточно привычной подписи от руки, сообщили "Российской газете" в пресс-службе вице-премьера Виктории Абрамченко. Так, при купле-продаже объектов муниципальной и государственной собственности власти наделяются правом подготовить скан-образ подписанного гражданином от руки документа, удостоверить его равнозначность и обратиться с заявлением о регистрации прав.

Кроме того, через личный кабинет Росреестра и других ведомств без использования электронной подписи можно будет подать документы для уточнения границ земельных участков, государственного кадастрового учета жилых и садовых домов, для внесения сведений о ранее учтенных объектах недвижимости. Например, если были образованы два и более земельных участков в результате раздела или владелец садового дома хочет самостоятельно зарегистрировать свою постройку, приобретать электронную подпись для проведения учетно-регистрационных действий не потребуется.

Одно из серьезных нововведений - появление выездного приема документов для государственного кадастрового учета и регистрации. При этом для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, людей с ограниченными возможностями услуга будет бесплатной.

Законопроект содержит несколько десятков изменений, которые серьезно упростят проведение сделок с недвижимостью. "Положения законопроекта сформированы исключительно по результатам анализа правоприменительной практики, - отметила Виктория Абрамченко. - А его реализация окажет положительное действие на весь рынок недвижимости". Росреестр обобщил все возникающие на практике вопросы граждан, организаций строительного комплекса, кредитных организаций, профессиональных участников рынка - нотариусов, кадастровых инженеров, самих государственных регистраторов прав - и органов местного самоуправления.

Коснутся изменения и сооружения мест для хранения личного автотранспорта. Площадь машино-места будут определять застройщики, не ориентируясь на максимально допустимые параметры.