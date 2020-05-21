.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Главное
Главная   /   Главное   /   Проведение ряда сделок с недвижимостью упростят
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

НОВОСТИ В СЕТИ
.

21 мая 2020 года 09:43

Проведение ряда сделок с недвижимостью упростят

 0  
Сергей Бобылев/ТАСС
Сергей Бобылев/ТАСС
21 мая. FINMARKET.RU - Правительство намерено упростить проведение ряда сделок с недвижимостью. Для них не потребуется оформлять цифровую подпись, будет достаточно привычной подписи от руки, сообщили "Российской газете" в пресс-службе вице-премьера Виктории Абрамченко. Так, при купле-продаже объектов муниципальной и государственной собственности власти наделяются правом подготовить скан-образ подписанного гражданином от руки документа, удостоверить его равнозначность и обратиться с заявлением о регистрации прав.

Кроме того, через личный кабинет Росреестра и других ведомств без использования электронной подписи можно будет подать документы для уточнения границ земельных участков, государственного кадастрового учета жилых и садовых домов, для внесения сведений о ранее учтенных объектах недвижимости. Например, если были образованы два и более земельных участков в результате раздела или владелец садового дома хочет самостоятельно зарегистрировать свою постройку, приобретать электронную подпись для проведения учетно-регистрационных действий не потребуется.

Одно из серьезных нововведений - появление выездного приема документов для государственного кадастрового учета и регистрации. При этом для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, людей с ограниченными возможностями услуга будет бесплатной.

Законопроект содержит несколько десятков изменений, которые серьезно упростят проведение сделок с недвижимостью. "Положения законопроекта сформированы исключительно по результатам анализа правоприменительной практики, - отметила Виктория Абрамченко. - А его реализация окажет положительное действие на весь рынок недвижимости". Росреестр обобщил все возникающие на практике вопросы граждан, организаций строительного комплекса, кредитных организаций, профессиональных участников рынка - нотариусов, кадастровых инженеров, самих государственных регистраторов прав - и органов местного самоуправления.

Коснутся изменения и сооружения мест для хранения личного автотранспорта. Площадь машино-места будут определять застройщики, не ориентируясь на максимально допустимые параметры.


Опубликовано Финмаркет
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Ключевые слова:    Россия,  недвижимость,  сделки

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

.
.