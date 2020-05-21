Авиаперевозчики просят отменить антивирусное заполнение салонов

21 мая. FINMARKET.RU - Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) просит правительство отменить рекомендации Роспотребнадзора о заполнении не более половины салона самолетов. В противном случае цены на билеты вырастут, а число рейсов упадет.

АЭВТ просит министра транспорта Евгения Дитриха инициировать рассмотрение данного вопроса на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Обращение ассоциации направлено 19 мая, пишет "Коммерсант"

"АЭВТ считает, что уже принимаемые на воздушном транспорте меры по предотвращению распространения COVID-19 достаточны для минимизации риска передачи инфекции в полете, а мера по ограничению посадочных мест в салоне является избыточной", - говорится в письме. Там уточняется, что в аэропортах проводится мониторинг температуры пассажиров, в самолетах установлены системы кондиционирования и вентиляции, позволяющие обновлять воздух в салоне раз в три минуты, к тому же в апреле из-за падения спроса занятость кресел составила всего 37%, что позволяет рассадить пассажиров на безопасном расстоянии.

В Роспотребнадзоре сказали "Ъ", что рекомендации разработаны для сохранения здоровья пассажиров и экипажа. "Для предотвращения передачи инфекции только измерения температуры недостаточно", - считают в ведомстве, но добавляют, что "рекомендации могут быть скорректированы при изменении эпидемиологической ситуации".

Глава Минтранса 20 мая говорил, что Минтранс пришел к консенсусу с Роспотребнадзором по вопросам требований к обеспечению санитарной безопасности для всех видов транспорта и надеется утвердить их до конца мая. Ранее Дитрих высказывался против загрузки самолетов наполовину, так как тогда билеты будут стоить около 70 тыс. руб., и, ссылаясь на авиакомпании, говорил, что необходимый уровень рентабельности обеспечивает 72-75-процентная загрузка самолета.

Собеседник "Ъ" в правительстве говорит, что транспортный блок выступает против загрузки воздушных судов наполовину. Но решающее слово во время эпидемии может остаться за Роспотребнадзором.

По словам собеседника, многое будет зависеть от того, какую юридическую форму примут рекомендации. "Так, если они примут форму решения главного санитарного врача, то будут обязательны к исполнению всеми участниками рынка", - сказал он.

А источник "Ъ" на рынке говорит, что авиакомпании могут пойти насамолетов на 50% только в том случае, если правительство субсидирует недополученные доходы от пустых кресел.