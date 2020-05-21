Обещанных субсидий на ЖКУ россияне могут не дождаться

21 мая. FINMARKET.RU - Россияне могут не дождаться уменьшения трат на коммунальные услуги из-за позиции Минфина. Об этом "Известиям" сообщила глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская, ознакомившаяся с отрицательным отзывом министерства по поводу выделения на эти цели субсидий из бюджета.

Хованская намерена обратиться к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой обратить внимание на ситуацию с субсидиями на расходы граждан по оплате услуг ЖКХ - необходимо сделать так, чтобы в общем доходе семьи эта сумма была снижена с 22% до 15%. По ее словам, ранее с предложением о выделении этих средств из федерального бюджета выступили в Минстрое и в Госдуме. Речь идет о поправках в постановление от 29 августа 2005 года № 541 "О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг", которые уже внесены в кабинет министров.

Как отметила Хованская, Минстрой на прошлой неделе внес поправки в правительство, и на это предложение все реагируют положительно, кроме Минфина, который пишет, что денег на эти цели в федеральном бюджете не предусмотрено. "Но если этой меры не предпринять, то это будет работать на снижение платежей граждан, которые могут просто от них отказаться. Ведь многие из-за кризиса потеряли работу, - сообщила она.

По словам депутат, изначально предлагалось сделать так, чтобы платежи за услуги ЖКХ не превышали и 10% дохода семьи. Потом решили остановиться на 15%. Хованская добавила, что поначалу Минстрой не поддерживал эту идею, но в условиях пандемии изменил свою точку зрения, признав, что не нужно делать неплательщиками людей, которые не по своей вине, а из-за кризиса потеряли работу.

"Если Минфин будет против, с большой долей вероятности это значит, что предложение не будет поддержано правительством в целом. Поэтому я и хочу направить обращение на имя главы кабмина Михаила Мишустина, который на словах отреагировал на эту инициативу нормально", - пояснила депутат.

В 2018 году, согласно данным Росстата,на оплату услуг ЖКХ получили 3,04 млн семей, на эти цели было потрачено 68,7 млрд рублей.

Как пояснили "Известиям" в Госдуме, новое число граждан, которым положена субсидия, можно будет назвать только после точного подсчета написавших заявление на предоставление этой льготы после пандемии. Предварительно на эти цели может потребоваться дополнительно порядка 30 млрд рублей.

В "Единой России" "Известиям" сообщили, что проголосуют за поправки Минстроя, если их поддержит кабмин. В "Справедливой России" также считают, что сумма в 30-35 млрд некритична. В КПРФ отметили, что уже давно предлагали такую меру. Во фракции ЛДПР также допускают поддержку инициативы, но предлагают дождаться ее внесения.