Работу найдут для всех уволенных

21 мая. FINMARKET.RU - Потерявших работу планируют занять на стройках и в благоустройстве городов. В правительстве обсуждают ускорение нацпроекта "Жилье и городская среда" в качестве одного из механизмов борьбы с растущей безработицей, сообщили "Известиям" три источника, знакомые с ходом совещаний.

По словам одного из источников, в качестве инфраструктуры для трудоустройства может быть использована Единая государственная информационная система социального обеспечения (ЕГИССО). Подпроекты "Жилья и городской среды" (например, "Формирование комфортной городской среды") позволяют оперативно генерировать рабочие места и не требуют колоссальных вложений для запуска, добавил собеседник.

"Развертывание работ по нацпроекту позволит оперативно трудоустроить как минимум несколько десятков тысяч человек на такие задачи, как, например, озеленение, покраска, строительство и так далее", - заявил источник.

Нацпроект "Жилье и городская среда" - один из наиболее дорогостоящих. На него предусмотрено финансирование в размер 1,1 трлн рублей до 2024 года. В состав нацпроекта входят 4 федеральных проекта: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Один из ключевых его индикаторов, кроме ежегодных объемов ввода новых домов в эксплуатацию, - индекс качества городской среды. Он складывается из таких критериев как, например, озеленение, привлекательность архитектуры, освещенность, уровень транспортной, досуговой инфраструктуры и т.д.

По мнению экспертов, такой способ борьбы с безработицей может быть эффективен только как антикризисная мера, но на длинном горизонте он абсолютно неоправдан.

Вовлекать граждан в разного рода работы на государство имеет смысл только в качестве краткосрочной антикризисной меры, - это не должно становиться стратегией, уверен руководитель направления "Макроэкономика" ЦМАКП Дмитрий Белоусов. Такой вариант трудоустройства будет востребован прежде всего среди занятых в теневом секторе, а также граждан, оказывающих индивидуальные услуги: у них минимальный уровень соцзащиты от потери работы, полагает он.

Такая мера позволит избежать взрывного роста безработицы, однако на длинном горизонте более эффективно переобучение граждан, в том числе новым специальностям. Впрочем, до конца эпидемии следует скорее поддерживать занятость на предприятиях и стимулировать спрос, резюмировал Белоусов.

Исполнительный директор "Опоры России" Андрей Шубин согласен с тем, что ускорение нацпроекта по жилью позволит быстро создать новые рабочие места для безработных. Ради большей оперативности для этого может быть использован в том числе механизм государственно-частного партнерства, считает Шубин.