Из-за вирусных ограничений доходы просели у 65 регионов РФ

20 мая. FINMARKET.RU -российских регионов в марте и апреле сократились на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишут пишут "Известия", которые провели соответствующие расчеты на основе статистики Минфина и Казначейства. В общей сложности субъекты, не считая помощи из федерального центра, заработали 2,2 трлн рублей, что на 200 млрд, или 10%, меньше, чем годом ранее. С сокращением поступлений столкнулись 65 регионов. Хуже всего ситуация обстоит в Татарстане, Пермском крае и Кемеровской области, которые потеряли по сравнению с прошлым годом более 30% прибыли. Эксперты уверены, что в ближайшие месяцы ситуация будет ухудшаться.

Поступления тройки крупнейших по этому показателю регионов (очищенные от безвозмездных поступлений от федерального центра) — Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области — за два месяца ограничений составили 579, 132 и 110 млрд рублей соответственно, что ниже прошлогодних значений на 12, 10 и 4%.

Сильнее прочих просели доходы у Татарстана, Кемеровской области и Пермского края. Они заработали за два месяца карантина 47, 30 и 29 млрд рублей соответственно. Это на 36, 33 и 33% меньше, чем в 2019 году. Перечисленныезависят от нефтедобычи, нефтепереработки и нефтехимии, пояснила руководитель группы региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова. В марте и апреле цены на нефть упали, что в итоге и далопоступлений, напомнила она.

Несколько субъектов за март и апрель, напротив, существенно нарастили доходную базу. Тройка лидеров — Чукотка, Ханты-Мансийский АО — Югра и Республика Саха (Якутия). Они получили 10, 104 и 62 млрд рублей, что на 70, 47 и 43% больше, чем годом ранее.

Несмотря на ощутимый прирост доходов, вряд ли пандемия позитивно отразится на регионах в конечном счете, считает Елена Анисимова.

В целом, как пишут "Известия", регионы сообщили, что за январь-апрель получили существенно меньше доходов, чем ожидалось. Потери не выглядят катастрофичными, однако с начала мая падение резко ускорилось, сообщают в субъектах.