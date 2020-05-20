Торговые центры - "осложнения" после пандемии

20 мая. FINMARKET.RU - Банкротство торговых центров из-за пандемии грозит снижением зарплат и увольнениями 6,3 млн человек, вовлеченных в эту отрасль. При самых пессимистичных прогнозах существующие ТЦ превратятся в пустые бетонные коробки, пишет "Российская газета"

По данным Российского совета торговых центров (РСТЦ), крупные ТЦ обеспечивают занятость 4 млн россиян и выплачивают налоги в размере более 100 млрд рублей в год. Закрытие ТЦ из-за пандемии поставило их в положение даже более сложное, чем в кризисы 2008 и 2014 годов.

По умеренно оптимистичному сценарию РСТЦ, к ноябрю-декабрю обороты ТЦ вернутся к 70-80% довирусного периода. Восстановление помесячных выручек до уровня 2019 года займет 9-15 месяцев после открытия.

Даже при завершении карантина к началу лета ТЦ вряд ли смогут обеспечить трафик платежеспособных покупателей на уровне 2019 года в последующие 2-3 года, считает директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Александр Диваков. В этом сценарии НКР ожидает рост уровня вакантных площадей от 20% на конец 2020 года и снижение ставок аренды на 15-20% при росте числа контрактов, где арендная плата привязана к проценту от выручки.

Госдума в первом чтении приняла законопроект, позволяющий арендаторам без неустоек в одностороннем порядке разрывать договора аренды, если их доходы упали более чем на 50%. Ассоциации компаний из сфер общепита, фитнеса, красоты и др. обратились в правительство с просьбами поскорее принять законопроект. Однако ТЦ выступили резко против законопроекта. В подавляющем большинстве случаев арендодатели уже снизили арендную плату до 10-15% от докризисной или вообще ее отменили. При этом владельцы ТЦ несут расходы на поддержание зданий в рабочем состоянии, уплату коммунальных платежей, зарплаты, налоги и обслуживание кредитов.

Многие банки уже предоставили кредитные каникулы владельцам ТЦ и начали реструктуризацию кредитов. Между тем реструктуризации напрямую влияют на прибыль банков, так как они вынуждены увеличивать размер резервов, но реализация залога в виде ТЦ сейчас может обернуться для банка еще большими убытками, отмечают эксперты. Так, в РСТЦ считают, что при самом худшем сценарии банки могут получить 2 трлн рублей дефолтных долгов, а также 350 млрд рублей прямых процентных потерь.

Вернуться к привычному формату работы после завершения пандемии крупные торговые центры и комплексы, аутлеты с непродовольственными товарами уже не смогут, уверена завкафедрой коммерции и торгового дела университета "Синергия", кандидат экономических наук Галина Чернухина.

Владельцы крупных торговых сетей начнут трансформировать свой бизнес. К примеру, будут уходить в стрит-ритейл, открывая магазины небольших форматов. Именно на такой формат, вызывающий больше доверия, будет расти спрос. Еще одной тенденцией станет развитие онлайн-версий магазинов.

В столице торговые центры скорее всего начнут работу летом, полностью ограничения будут сняты к осени, полагает представитель Центра международной торговли Москвы Алексей Саврасов. Розница будет постепенно приспосабливаться к новым условиям безопасной работы - нормам заполнения торговых площадей, распределению потоков покупателей и "рассадке" арендаторов. Самые сложные условия должны выполнить для возобновления работы кафе и рестораны.

Как отмечает уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов, от того, что"посыплются" как карточный домик, хорошо не будет никому. По его словам, надо искать компромисс, и государство не должно оставаться в стороне.20 мая. FINMARKET.RU -