Коронавирус может на год отрезать клиентов малых банков от СБП

20 мая. FINMARKET.RU - Кредитные организации попросили ЦБ подумать о переносе срока обязательного подключения кдля переводов по номеру телефона: с 1 октября 2020-го на 1 октября 2021 года. Такое предложение содержится в письме Ассоциации банков России (АБР) регулятору, сообщают "Известия". О сложностях сообщают малые и средниес универсальной лицензией, говорится в письме.

Закупка оборудования и ПО, обучение сотрудников, доработка дистанционных каналов требуют затрат в размере не менее 3–5 млн рублей, а в некоторых случаях — 10 млн, говорится в документе. При этом кредитные организации вынуждены оптимизировать бюджеты в условиях снижения потребительского спроса, уменьшения транзакционной активности, повышения волатильности на финрынках. В первую очередь, банки направляют средства на реструктуризацию займов и кредитные каникулы.

Кроме того, установка и настройка оборудования требуют очного присутствия специалистов и IT-подрядчиков, тогда как из-за коронавируса большинство сотрудников работает удаленно, отмечается в письме. В нем сказано, что вызов сотрудников на работу для подключения банков к СБП создает риски заражения. В некоторых регионах это в принципе невозможно из-за карантинных мер.

Сейчас участниками СБП выступают порядка 60 банков, 10 из них уже обеспечили технологию оплаты по QR-кодам, сообщили "Известиям" в Национальной системе платежных карт (НСПК — клиринговый центр СБП). При этом на 1 мая в России действовал 261 банк с универсальной лицензией, говорится на сайте регулятора. Таким образом, по нынешним правилам около 200 банков должны обеспечить переводы через СБП уже к октябрю 2020-го.

С 1 мая перечисления в СБП на сумму до 100 тыс. рублей в месяц бесплатны, свыше этого объема взимается комиссия не более 0,5% от перевода — это важно в условиях пандемии, напомнили в регуляторе. Учитывая социальную значимость услуги, сроки подключения банков к СБП желательно сохранить без изменений, заявили "Известиям" в ЦБ. Там подчеркнули, что этот функционал необходим прежде всего гражданам. По информации Банка России, более 180 организаций проводят мероприятия по присоединению к сервису, и большинство банков планирует закончить процесс в обозначенные сроки.