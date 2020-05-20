Проблема неплатежей в электроэнергетике остается нерешенной

20 мая. FINMARKET.RU - Генкомпаниям так и не удалось добиться отмены моратория на начисление штрафов за неоплату ЖКУ — эта мера исключена из перечня поручений по итогам совещания у президента Владимира Путина 29 апреля о влиянии коронавируса на сообщает "Коммерсант".

Неожиданной, пишет "Ъ", оказалась очередная реинкарнация идеи переноса уплаты акциза на топливо с НПЗ (как сейчас) на заправочные станции. В Минфине напомнили газете, что в 2003–2006 годах такой порядок расчетов уже приводил к негативным последствиям. По данным “Коммерсанта”, Минфину и Минэнерго будет поручено проработать вопрос до 15 июня. По словам источников газеты, инициатором идеи была "Роснефть", но и другие нефтекомпании с ней солидарны.

Также, по сведениям "Ъ", власти подумают о том, чтобы включить компании нефтесервиса с выручкой более 1 млрд руб. в список системообразующих предприятий.

Что касается электроэнергетики, то большая часть поручений касается улучшения платежной дисциплины потребителей и минимизации наказаний для генкомпаний за невыполнение обязательств перед энергорынком. Так, генерирующие компании могут освободить от штрафов за недопоставку мощности в 2020-м и 2021 годах при неготовности оборудования из-за нехватки иностранных комплектующих.

При этом среди поручений нет основной меры, которую ждали генерирующие компании,— снятия моратория на начисление штрафов за неуплату услуг, который сейчас действует до конца года, пишет "Ъ".

Правительство также предварительно согласилось учесть в расчетах тарифов на 2021–2022 годы прямые расходы на противодействие коронавирусу.