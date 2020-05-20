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20 мая 2020 года 09:02
Как убедить ЦБ РФ отказаться от новой концепции ипотечного страхования
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Михаил Терещенко/ТАСС
20 мая. FINMARKET.RU - Ассоциация банков России (АБР) и Всероссийский союз страховщиков (ВСС) решили объединить усилия и убедить ЦБ отказаться от анонсированной им новой концепции ипотечного страхования, сообщает "Коммерсант". Ранее ЦБ предложил обязать банки за счет своих средств страховать риски заемщиков — как по имуществу (предмету ипотеки), так и по их жизни и здоровью. Свои аргументы и предложение ввести регулирование тарифов по видам страхования, сопряженным с ипотекой, АБР изложила в письме, отправленном регулятору в понедельник. Как пояснил “Ъ” вице-президент АБР Алексей Войлуков, в случае реализации идеи ЦБ ставки по ипотеке вырастут минимум на 0,5 процентного пункта. Предложенное регулирование тарифов, в свою очередь, вызвало неприятие у страхового сообщества. "В ОСАГО уже несколько лет идет поэтапная реформа по индивидуализации тарифов, цель которой — уход от госрегулирования ценообразования",— напоминает Игорь Юргенс, мнение которого приводит издание. Сейчас представители двух рынков намерены объединиться в своем стремлении переубедить ЦБ. По словам Алексея Войлукова, на днях банковское и страховое сообщества согласуют совместный текст обращения в ЦБ. В нем банковское лобби не будет настаивать на регулировании тарифов. Кроме того, банковское сообщество будет настаивать на том, что концепция ЦБ существенно повысит риски ипотечных ценных бумаг, поскольку в случае банкротства банка ипотечное покрытие лишится страховой защиты (полис теряет силу, если по нему не вносятся страховые взносы). В ЦБ говорят о намерении сделать ипотеку более доступной и о том, что пока не услышали от критиков концепции убедительных аргументов.
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Ключевые слова: РФ, ипотека, страхование, концепция
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