Как убедить ЦБ РФ отказаться от новой концепции ипотечного страхования

20 мая. FINMARKET.RU - Ассоциация банков России (АБР) и Всероссийский союз страховщиков (ВСС) решили объединить усилия и убедить ЦБ отказаться от анонсированной им новой концепции ипотечного страхования, сообщает "Коммерсант". Ранее ЦБ предложил обязать банки за счет своих средств страховать риски заемщиков — как по имуществу (предмету ипотеки), так и по их жизни и здоровью.

Свои аргументы и предложение ввести регулирование тарифов по видам страхования, сопряженным с ипотекой, АБР изложила в письме, отправленном регулятору в понедельник. Как пояснил “Ъ” вице-президент АБР Алексей Войлуков, в случае реализации идеи ЦБ ставки по ипотеке вырастут минимум на 0,5 процентного пункта.

Предложенное регулирование тарифов, в свою очередь, вызвало неприятие у страхового сообщества.

"В ОСАГО уже несколько лет идет поэтапная реформа по индивидуализации тарифов, цель которой — уход от госрегулирования ценообразования",— напоминает Игорь Юргенс, мнение которого приводит издание.

Сейчас представители двух рынков намерены объединиться в своем стремлении переубедить ЦБ. По словам Алексея Войлукова, на днях банковское и страховое сообщества согласуют совместный текст обращения в ЦБ. В нем банковское лобби не будет настаивать на регулировании тарифов.

Кроме того, банковское сообщество будет настаивать на том, чтоЦБ существенно повысит риски ипотечных ценных бумаг, поскольку в случае банкротства банка ипотечное покрытие лишится страховой защиты (полис теряет силу, если по нему не вносятся страховые взносы).

В ЦБ говорят о намерении сделать ипотеку более доступной и о том, что пока не услышали от критиков концепции убедительных аргументов.