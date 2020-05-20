В России могут смягчить условия для досрочных пенсий

20 мая. FINMARKET.RU - В правительстве в качестве антикризисной обсуждается мера по смягчению условий для выхода на досрочную пенсию. Такое предложение содержится в плане по восстановлению экономики России, который Минэкономразвития направило в кабмин, сообщают "Известия", ознакомившиеся с выдержками из документа, актуальными по состоянию на 18 мая.

Так, для поддержки занятости Минтруд предложил смягчить условия для выхода на досрочную пенсию. Сегодня такая опция доступна гражданам, потерявшим работу за два года до наступления пенсионного возраста, у которых страховой стаж составляет 20 лет для женщин и 25 для мужчин. В рабочей версии плана по восстановлению экономики предлагается, чтобы до конца 2020-го на досрочную пенсию смогли претендовать граждане, которым осталось не два, а три года до выхода на отдых: то есть женщины в возрасте 53,5 лет и мужчины 58,5 лет (в 2020 году на на пенсию могут выйти женщины в 56,5 лет и мужчины в 61,5 год). Еще одно условие — в службе занятости должны подтвердить, что такие люди не могут устроиться на новую работу. Условие по обязательному наличию трудового стажа в 20 лет для женщин и 25 для мужчин в плане не приводится.

Новации помогут поддержать занятость и рынок труда, уверены авторы документа. Кроме того, планируется увеличить минимальный размер пособия по безработице — до 4,5 тыс. рублей, пишут "Известия".

Разработать документ Минэку совместно с Минтрудом и Минфином поручил премьер-министр Михаил Мишустин, его финальная версия должна быть готова к 25 мая. Источник газеты, знакомый с текстом, подчеркнул, что в него постоянно вносятся правки и окончательная редакция может отличаться от рабочей версии.

Вместе с тем документ предлагает повысить минимальную величину пособия по безработице до 4,5 тыс. рублей на три месяца с мая 2020 года (сейчас она составляет 1,5 тыс. рублей). На тот же срок планируется приравнять размер выплат для ИП, вынужденных прекратить деятельность после 1 марта, к МРОТ (12,1 тыс. рублей). Кроме того, в плане указаны развитие гибких форм занятости и разработка онлайн-программ переобучения и повышения квалификации.

Инициатива противоречит ранее принятым мерам по реформированию пенсионной системы, дефицит которой правительство стремилось снизить, повышая возраст выхода на отдых, категоричен управляющий директор группы рейтингов органов власти агентства НКР Андрей Пискунов.

Кроме того, есть риск, что работодатели во время кризиса могут начать активно избавляться от такой категории работников, перекладывая ответственность за них на государство. Впрочем, в условиях растущей безработицы такие выплаты могут снизить социальную напряженность среди тех, кто потерял место в результате ограничительных мер и спада в экономике, отметил эксперт.

По его мнению, с учетом средней страховойв размере 16,5 тыс. рублей, максимальный размер выплат мог бы достигнуть 70 млрд в том случае, если увольнению без возможности трудоустройства подверглись все эти граждане. Однако на самом деле масштаб дефицита Пенсионного фонда будет меньше, прогнозирует эксперт.

С 2019 года в России стартовала пенсионная реформа, рассчитанная до 2028-го. Она предусматривает постепенный подъем возраста выхода на пенсию с 55 до 60 лет для женщин и с 60 до 65 для мужчин. Предполагается, что высвободившиеся средства будут направлены на увеличение уровня выплат выше инфляции.