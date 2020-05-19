Новая схема страхования ипотеки - банки могут отменить скидки

19 мая. FINMARKET.RU - Предложенная Банком России новая концепция страхования ипотеки сделает продукт менее выгодным для добросовестных заёмщиков, может повысить ставки по жилищным кредитам и нарушить конкуренцию. Об этом финансовые организации и страховые компании предупредили регулятор, направив свои отзывы в ответ на опрос Ассоциации банков "Россия" (АБР), пишут "Известия"

Новая концепция страхования рисков по ипотеке предполагает, что банк самостоятельно заключает договор со страховой компанией, тогда как раньше это делал клиент. Она призвана удешевить полную стоимость кредита, поскольку страховки будут обходиться банку дешевле за счет массовости заявок, а также сделать систему более прозрачной.

Идея поменять концепцию страхования ипотеки для снижения итоговой суммы издержек - важна, но необходима её детальная проработка, считает начальник управления развития страховых продуктов банка "Открытие" Мария Саенко. По ее словам, стоимость кредита может увеличиться на 0,6-0,7 п.п. Она подчеркнула, чтоипотечных клиентов и их имущества - индивидуально: тариф зависит от суммы кредита, возраста и пола заемщика, состояния его здоровья и вида деятельности. По словам Саенко, процессы выдачи кредитов придется корректировать в сторону их усложнения и удлинения, иначе речь может идти об усреднении расходов и фактическом перераспределении страховой нагрузки между заемщиками.

Руководитель ипотечного направления Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Анна Севостьянова согласна, что может возникнуть ситуация, при которойбудут закладывать одинаковые расходы на страхование для всех категорий клиентов. Она пояснила, что у заемщиков с низким коэффициентом риска платежи могут стать выше, чем сейчас, за счет равномерного распределения расходов банка на всех клиентов. Как считает Севостьянова, в новой концепции необходимо предусмотреть выбор, кто будет оформлять страховой полис: банк или заемщик.

В Промсвязьбанке отметили, что по новому механизму недвижимость по кредитам будет застрахована в обязательном порядке, что снизит риски всех участников системы. Вместе с тем предложенный механизм увеличит расходы на операционное сопровождение и автоматизацию процесса страхования, подчеркнули в ПСБ.

А в Ак Барс Банке подчеркнули, что если сейчас у клиентов есть выбор, где страховаться, то после принятия изменений это решение останется за кредитными организациями, что приведет к ограничению числа страховщиков, с которыми банки взаимодействуют по ипотечному направлению - преимущество будет у крупных игроков.

В РЕСО-Гарантия считают, что предложенная концепция приведет к снижению конкуренции, которая сейчас помогает совершенствовать продукт. А в СК "Макс" не исключают, что конкуренция может быть нарушена даже в том случае, если ЦБ законодательно ограничит долю участников рынка.

В ФАС, которая участвует в обсуждении новой концепции, не усматривает ограничения конкуренции, а эксперты считают, что ставки по ипотеке не должны подняться значительно.