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19 мая 2020 года 09:12
Управляющие компании увеличили выручку от услуг доверительного управления
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Александр Рюмин\ТАСС
19 мая. FINMARKET.RU - По итогам первого квартала крупнейшие управляющие компании существенно увеличили выручку от услуг доверительного управления. Вознаграждение компаний выросло до 8,26 млрд руб., что на 28% выше показателя предыдущего года. Основной объем выручки обеспечили управляющие компании, работающие с крупными государственными и частными банками, пишет "Коммерсант". В результате в число лидеров вошли группы компаний "Сбербанк Управление активами", "Альфа-Капитал", "ВТБ Капитал Управление инвестициями", а также "Райффайзен Капитал" и "РСХБ управление активами". Заметную долю в их бизнесе занимают паевые инвестиционные фонды (ПИФ) и частное доверительное управление. По оценкам "Ъ", только треть управляющих компаний и групп смогла увеличить чистую прибыль, восемь компаний отразили в отчете убытки. Суммарный по отрасли показатель снизился по сравнению с тем же периодом 2019 года на 4%, до 2,4 млрд руб. Значительный разброс в показателях компаний может быть связан с различиями в структуре собственного портфеля. "В первом квартале основу портфеля составляли еврооблигации российских эмитентов, валютная переоценка которых обеспечила больше половины прироста чистой прибыли. Еще 30% от прироста обеспечило снижение расходов, в частности, на активный маркетинг",- отмечает гендиректор "Альфа-Капитала" Ирина Кривошеева. Однако не у всех компаний эффект от переоценки был одинаковым. В частности, как рассказали в группе УК "Регион", суммарные убытки по РСБУ связаны с рыночной переоценкой облигаций высокого кредитного качества. "УК не воспользовались правом временного изменения правил переоценки отдельных категорий ценных бумаг (данное послабление было предоставлено согласно указаниям ЦБ) и применили рыночную переоценку по всем бумагам на отчетную дату",- отмечает гендиректор "Регион Эссет Менеджмент" Екатерина Зайцева.. Впрочем, это "бумажные" убытки, следовательно, по мере восстановления рынка они будут компенсированы. Участники рынка с осторожностью смотрят на перспективы ближайших кварталов.
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