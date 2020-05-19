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19 мая 2020 года 08:32
За нарушение качества коммунальных услуг перестанут штрафовать.
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Сергей Мальгавко/ТАСС
19 мая. FINMARKET.RU - Правовое управление Госдумы дало положительный отзыв на законопроект правительства "О внесении изменений в статьи 157 и 157.2 Жилищного кодекса РФ в части регулирования порядка изменения размера платы за коммунальные услуги, предоставленные с нарушением установленных требований". Документом предлагается исключить положение о том, что лицо, виновное в нарушении непрерывности предоставления или качества услуг ЖКХ, обязано уплатить потребителю штраф, определяемый в размере и в порядке, которые установлены правительством РФ. В качестве альтернативной меры кабмин предлагает сделать перерасчёт стоимости услуг и возместить моральный и иной вред гражданам, пишут "Известия". "Правовых замечаний концептуального характера по проекту федерального закона не имеется", - зафиксировано в заключении правого управления. По информации газеты, поддержать инициативу готов профильный комитет Госдумы. "Мы сначала отнеслись к этому законопроекту отрицательно, но потом изменили свое мнение. При штрафе существует более сложная процедура выплаты этих денег потребителю. Поэтому от нее решено отказаться в пользу перерасчета. Гражданин защитит свои права через уменьшение платы за услуги ЖКХ, если они некачественные", - пояснила глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская. Поддержать документ готовы и в "Единой России". По словам представителя фракции, первого зампреда комитета по жилищной политике и ЖКХ Сергея Пахомова, законопроект устанавливает порядок взаимодействия ресурсоснабжающей организации и лица, ответственного за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме. "Основная его суть в том, чтобы избавить потребителя от необходимости выяснять, кто и почему оказал ему некачественные услуги ЖКХ. Условно, поставщик воды теперь отвечает за доставку воды до крана потребителя, а за качество трубы внутри дома - управляющая компания", - пояснил он "Известиям". По его мнению, если у гражданина есть желание наказать недобросовестных поставщиков, не только изменив цифру в счете, то у него в любом случае остается право обратиться в суд. Тот может наложить штраф за подобные нарушения, но уже не по Жилищному кодексу, а по Административному. В "Справедливой России и ЛДПР, напротив, убеждены, что принятие законопроекта приведет к ухудшению качества обслуживания населения. Эксперты считают, что и процедура перерасчёта несовершенна, так как возвращать гражданам деньги коммунальщики не торопятся.
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Istina 19.05.2020
Практика применения ГК РФ, ЖК РФ, Постановлений Правительства РФ №354, №491,№731,№331 - нет качества ЖКУ, нет перерасчетов, нет возврата денежных средств за невыполненные работы (услуги),нет прозрачности финансовой и хозяйственной деятельности субъекта, получателя денежных средств плательщиков ЖКУ, нет управления МКД, соответствующего законодательству, нет раскрытия сведений, нет штрафов со стороны власти к юридическим лицам, оказывающим платные услуги на рынке ЖКХ, нет персональной ответственности руководителей этих юридических лиц, нет привлечения к ответственности.
Istina 19.05.2020
Потребитель знает, кто оказал ему некачественные платные услуги ЖКХ, но потребитель желает, чтобы установленные законом нормы все ветви власти действовали в своих компетенциях и исполняли закон. Таким образом, чиновникам следует писать гражданам не ответы не по существу обращения(отписки), №59-ФЗ,а применять штрафы к юридическим лицам, работающим на платном рынке ЖКХ. Следовательно, способствовать защите конституционных прав, свобод и законных интересов граждан, а не направлять в суд. Следовательно, привести, наконец, платный рынок ЖКХ к основному правилу бизнеса - не выполнил работу, не оказал услугу в соответствии с законом, не получаешь денежные средства граждан, оплату за услуги, невыполненные работы или работы ненадлежащего качества.
Istina 19.05.2020
Таким образом, действующие механизмы не работают в пользу граждан, не потому, что "При штрафе существует более сложная процедура выплаты этих денег потребителю" (пояснение Хованской Г.), а потому, что эта мера не применяется, она заменена массой предписаний органов власти, в том числе контрольных органов в лице государственной жилищной инспекции. Следовательно, исполнительная власть не выполняет н7адлежащим образом и в полном объеме свои функции относительно юридических лиц, оказывающих платные услуги гражданам.
Istina 19.05.2020
Концептуальный характер действующих правовых норм устанавливает равенство сторон участников жилищных взаимных отношений, ГК РФ. Практика применения свидетельствует отсутствие равенства сторон жилищных отношений. Исполнительная власть, контрольные и надзорные органы, общественные институты, комитеты при различных палатах, обществах и т.п. действуют в пользу юридических лиц, оказывающих платные услуги на платном рынке ЖКХ гражданам Российской Федерации.
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