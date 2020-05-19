За нарушение качества коммунальных услуг перестанут штрафовать.

19 мая. FINMARKET.RU - Правовое управление Госдумы дало положительный отзыв на законопроект правительства "О внесении изменений в статьи 157 и 157.2 Жилищного кодекса РФ в части регулирования порядка изменения размера платы за коммунальные услуги, предоставленные с нарушением установленных требований". Документом предлагается исключить положение о том, что лицо, виновное в нарушении непрерывности предоставления или качества услуг, обязано уплатить потребителю штраф, определяемый в размере и в порядке, которые установлены правительством РФ. В качестве альтернативной меры кабмин предлагает сделать перерасчёт стоимости услуг и возместить моральный и иной вред гражданам, пишут "Известия"

"Правовых замечаний концептуального характера по проекту федерального закона не имеется", - зафиксировано в заключении правого управления. По информации газеты, поддержать инициативу готов профильный комитет Госдумы. "Мы сначала отнеслись к этому законопроекту отрицательно, но потом изменили свое мнение. При штрафе существует более сложная процедура выплаты этих денег потребителю. Поэтому от нее решено отказаться в пользу перерасчета. Гражданин защитит свои права через уменьшение платы за услуги ЖКХ, если они некачественные", - пояснила глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.

Поддержать документ готовы и в "Единой России". По словам представителя фракции, первого зампреда комитета по жилищной политике и ЖКХ Сергея Пахомова, законопроект устанавливает порядок взаимодействия ресурсоснабжающей организации и лица, ответственного за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

"Основная его суть в том, чтобы избавить потребителя от необходимости выяснять, кто и почему оказал ему некачественные услуги ЖКХ. Условно, поставщик воды теперь отвечает за доставку воды до крана потребителя, а за качество трубы внутри дома - управляющая компания", - пояснил он "Известиям". По его мнению, если у гражданина есть желание наказать недобросовестных поставщиков, не только изменив цифру в счете, то у него в любом случае остается право обратиться в суд. Тот может наложить штраф за подобные нарушения, но уже не по Жилищному кодексу, а по Административному.

В "Справедливой России и ЛДПР, напротив, убеждены, что принятие законопроекта приведет к ухудшению качества обслуживания населения.

Эксперты считают, что и процедура перерасчёта несовершенна, так как возвращать гражданам деньги коммунальщики не торопятся.