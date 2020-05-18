ВВП РФ будет снижаться четыре квартала подряд

Коронавирус изменил представления экспертов о ближайших перспективах российской экономики. ВВП РФ будет сокращаться на протяжении 4-х кварталов подряд, максимальный спад - почти 11% - будет во 2-м квартале 2020 года, следует из консенсус-прогноза ВШЭ

18 мая. FINMARKET.RU -РФ будет сокращаться на протяжении четырех кварталов подряд в годовом выражении, максимальный спад - почти 11% - будет во 2-м квартале 2020 года, годовой рост возобновится начиная со 2-го квартала 2021 года, а восстановление докризисного уровня ожидается в середине 2022 года, следует из данных консенсус-прогноза, составленного институтом Центр развития НИУ "Высшая школа экономики".

Центр развития с 6 по 12 мая 2020 года провел очередной квартальный опрос 28 экономистов относительно их видения перспектив российской экономики в 2020-2021 годах с разбивкой по кварталам и далее до 2026 года.

"Всего за один месяц, прошедший со времени предыдущего (внеочередного) опроса, консенсус-прогноз спада ВВП в 2020 г. вырос с минус 2 до минус 4,3%. Ожидаемый восстановительный рост в 2021 г. также увеличился с 2,3 до 3,0%, но нетрудно подсчитать, что раньше консенсус-прогноз предполагал, что по итогам 2021 г. ВВП России вновь достигнет уровня 2019 г., тогда как теперь восстановление докризисного уровня переносится на середину 2022 г. При этом консенсус-прогнозы роста на более отдаленную перспективу практически не изменились. Это означает, что эксперты продолжают верить в то, что в долгосрочной перспективевряд ли может рассчитывать на темпы роста выше 2% в год", - говорится в обзоре по итогам консенсуса.

"Квартальные консенсус-прогнозы, рассчитанные на основе оценок 19 экспертов, указывают на то, что самый глубокий спад будет наблюдаться во втором квартале 2020 г. (минус 10,7% к соответствующему кварталу предыдущего года); при этом диапазон оценок довольно широк - от минус 6,0 до минус 16,9%. Дальше темпы спада будут постепенно уменьшаться, однако первым кварталом заметного роста, согласно консенсус прогнозу, станет второй квартал следующего года, когда решающую роль сыграет эффект базы", - отмечается в докладе.

Согласно консенсусу ВШЭ, ВВП РФ во 2-м квартале упадет на 10,7% в годовом сравнении, в 3-м квартале снизится на 4,0%, в 4-м квартале - на 2,8%, в 1-м квартале 2021 года - на 2,1%, во 2-м квартале 2021 года подскочит на 8,1% (из-за низкой базы), в 3-м квартале 2021 года вырастет на 3,6%, в 4-м квартале 2021 года - на 2,9%, в 1-м квартале 2022 года - на 2,4%.

Консенсус-прогноз по динамике ВВП на весь 2020 год равняется минус 4,3% при среднегодовой цене на нефть марки Urals в $35 за баррель, по инфляции - на уровне 4,7%, курс доллара на конец 2020 года - 74,2 руб.

Консенсус по динамике ВВП на 2021 год предполагает рост на 3,0% при нефти в $44 за баррель, инфляции 3,8% и долларе на конец 2021 года - 72,2 руб.

В апреле 2020 г. сводный опережающий индекс (СОИ), рассчитываемый Центром развития ВШЭ, обвалился до минус 16,1% - минимального значения со времени наиболее острой фазы кризиса 2008-2009 гг. "Главной причиной падения СОИ было радикальное сокращение новых заказов на производство промышленной продукции. Очевидно, что этот фактор затруднит выход из рецессии даже после смягчения карантинных мер, оформление новых заказов - процесс, неизбежно растянутый во времени", - отмечают эксперты ВШЭ.

Как сообщалось, Банк России ожидает спада ВВП РФ в 2020 году в интервале 4-6% с восстановительным ростом на 2,8-4,8% в 2021 году и на 1,5-3,5% в 2022 году.

МВФ ожидает снижение экономики РФ в текущем году на 5,5% и рост на 3,5% в 2021 году.

Минэкономразвития планирует представить свой уточенный трехлетний макропрогноз к концу мая.

Прогнозы по росту потребительских цен тоже изменились мало; толькона текущий год снизился с 5,3 до 4,7%, отмечается в обзоре ВШЭ. Оценка инфляционных последствий разворачивающегося кризиса стала более умеренной. Более того, консенсус-прогноз предполагает, что до конца 2020 г. Банк России снизит ключевую ставку еще на 0,50–0,75 процентного пункта; это означает, что ускорение инфляции вообще не рассматривается экспертами в качестве существенного риска.

ЦБ РФ ожидает инфляцию в текущем году на уровне 3,8-4,8%. В 2021 и 2022 году потребительские цены, согласно прогнозам ЦБ вырастут на 4%.

Оптимизм экспертов проявляется еще и в том, что, несмотря на резкое падение нефтяных цен и текущий низкий спрос на нефть, консенсус-прогноз предполагает, что к 2022 г. цена на нефть Urals вновь достигнет $50/барр. и останется на этом, более или менее комфортном для России, уровне в последующие годы. Курс рубля ожидается фактически стабильным: 72–73 руб. за доллар, что близко к текущему уровню.