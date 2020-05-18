Садовые товарищества смогут заказывать комплексные кадастровые работы

18 мая. FINMARKET.RU - Госдума начала сбор отзывов на законопроект, разрешающий заказывать комплексные кадастровые работы садовым товариществам, гаражным кооперативам, жителям коттеджных поселков и всем заинтересованным лицам. С инициативой выступило правительство страны, пишет "Российская газета"

"Данная инициатива устанавливает возможность выполнения комплексных кадастровых работ за счет внебюджетных средств, - сообщил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Подобные законодательные изменения позволят заинтересованным лицам проводитьбольших земельных участков, в том числе занятых садовыми товариществами, гаражными кооперативами и т.п.".

Как отметил Груздев, основное отличие комплексных кадастровых работ от просто кадастровых работ - в том, что комплексные работы выполняются одновременно в отношении всех объектов недвижимости, расположенных в границах определенной территории.

По его словам, при выполнении таких работ одновременно с уточнением границ земельных участков определяется местонахождение на участках зданий и сооружений, т.е. появляется возможность осуществить привязку таких объектов недвижимости к земельным участкам, на которых они расположены.

"Проведение таких работ снижает риск земельных споров, защищает правообладателей от несанкционированного занятия части земельных участков под предлогом каких-то нестыковок в реестрах", - считает Груздев.

Председатель правления АЮР подчеркивает, что в настоящее время комплексные кадастровые работы могут осуществляться только за счет средств бюджета. Либо при софинансировании из бюджета субъекта РФ или РФ на основании заключаемого на конкурсной основе муниципального или госконтракта.

"В случае принятия инициативы заказчиками комплексных кадастровых работ смогут выступать жилищные или гаражные кооперативы, садоводческие товарищества и другие заинтересованные лица", - сказал он.