После пандемии ставки по вкладам расставят по местам

18 мая. FINMARKET.RU - Крупнейшие банки в начале мая повысилипо вкладам. Это нестандартные действия для текущей ситуации, поскольку Банк России снижает ключевую ставку и заявляет, что, скорее всего, продолжит ее снижать. Точечно увеличивая ставки по депозитам, банки стараются не допустить сейчас оттока денег клиентов, но после окончания пандемии ставки по вкладам все равно будут опускаться, пишет "Российская газета".

Банк России опубликовал данные по средней максимальной процентной ставке по вкладам в топ-10 банках по объему депозитов физлиц. По итогам первой декады мая она составила 5,51% - самый высокий результат с конца января. В третьей декаде апреля показатель составлял 5,36%.

Повышение ставок банками расходится с действиями Банка России, который в конце апреля снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта, до нынешних 5,5% годовых. Это не разовое действие, а заметное смягчение денежно-кредитной политики. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина допускала, что следующее снижение ключевой ставки может состояться уже в июне. Более того, Банк России будет рассматривать вариант ее снижения сразу на один процентный пункт - до 4,5% годовых.

Ключевая ставка - важнейший показатель для динамики стоимости вкладов, указывает "РГ". Обычно банки снижают ставки по депозитам почти сразу же после того, как ЦБ опустит ключевую ставку. Но в условиях, когда приток вкладов очевидно замедляется, а часть вкладчиков в условиях локдауна и потери постоянного дохода начинает расходовать накопленные ранее средства, банки стремятся сохранить лояльность своих клиентов, говорит старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов, мнение которого приводит "РГ". По сути, единственным способом в этом отношении является некоторое повышение ставок, однако агрессивного роста ставок тем не менее на рынке депозитов пока не видно, подчеркивает он.

Нервозность в действия вкладчиков вносят снижение курса рубля и негативные экономические новости, добавляет младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Вячеслав Путиловский, мнение которого также приводит "РГ". Кроме того, в условиях пандемии сократились доходы людей, которые вынуждены забирать свои накопления из банков и расходовать на ежедневные потребительские нужды, говорит аналитик.

Вероятнее всего, после завершения периода самоизоляции и по мере постепенного восстановления доходов населения банки вернутся к более консервативной политике в части процентной ставки, прогнозирует Проклов. В случае продолжения Банком России относительно мягкой денежно-кредитной политики средний уровень ставки по вкладам на конец года, по его оценке, может находиться в районе 4%. Учитывая прогнозы Банка России о возможности дальнейшего снижения ключевой ставки, ставка по банковским депозитам будет иметь похожую понижательную динамику, даже с учетом локальных повышений, соглашается Путиловский.