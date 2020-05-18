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18 мая 2020 года 09:45
РСПП просит поддержать платежную индустрию
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PA Wire/ТАСС
18 мая. FINMARKET.RU - Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обратился к правительству с просьбой поддержать платежную индустрию в период кризиса, пишет "Коммерсант". Среди предложений РСПП, по мнению участников рынка, одно из наиболее актуальных - рассмотреть возможность распространения на организации, оказывающие услуги по информационному и технологическому взаимодействию между участниками расчетов (ИТВ, услуги эквайринга и процессинга), права на пониженные тарифы страховых взносов по аналогии с ИТ-компаниями - на уровне 14%. Принципиальная разница между ИТ-компаниями и ИТВ - в способе продаж: первые продают услугу на аутсорсинг, вторые - продукт для самостоятельного использования. "Разработчики ПО для процессингов и непосредственно процессинги в неравном положении: первые имеют льготы, а вторые нет, - поясняет директор "КартСтандарта" Майя Глотова. - При этом процессинги осуществляют ту же деятельность - разрабатывают ПО, с помощью которого оказывают банкам услуги". Аутсорсинг процессинга - общемировой тренд, а текущее налоговое регулирование его замедляет, отмечает она. По словам исполнительного директора Национальной платежной ассоциации Марии Михайловой, у ИТВ-компаний расходы на ФОТ превышают 50% всех расходов. "Льготы по страховым взносам оказали бы серьезную поддержку независимым процессинговым компаниям и позволили бы оставаться конкурентоспособными в условиях ограничения стоимости эквайринга со стороны ЦБ по ряду операций на уровне 1%", - полагает она. По мнению авторов письма, предлагаемая мера позволит не только сохранить рабочие места, но и снизить на 10-15% тарифы этих компаний. "В случае ввода льготы мы сможем снизить тарифы для банков по обслуживанию торгового эквайринга, что в конечном итоге приведет к снижению стоимости обслуживания для торгово-сервисных предприятий на 0,2-0,3% от оборота, то есть на 15-20%",- оценивает Глотова.
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Ключевые слова: РФ, компании, процессинг, поддержка
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