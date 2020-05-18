РСПП просит поддержать платежную индустрию

18 мая. FINMARKET.RU - Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обратился к правительству с просьбой поддержать платежную индустрию в период кризиса, пишет "Коммерсант"

Среди предложений РСПП, по мнению участников рынка, одно из наиболее актуальных - рассмотреть возможность распространения на организации, оказывающие услуги по информационному и технологическому взаимодействию между участниками расчетов (ИТВ, услуги эквайринга и процессинга), права на пониженные тарифы страховых взносов по аналогии с ИТ-компаниями - на уровне 14%.

Принципиальная разница между ИТ-компаниями и ИТВ - в способе продаж: первые продают услугу на аутсорсинг, вторые - продукт для самостоятельного использования. "Разработчики ПО для процессингов и непосредственно процессинги в неравном положении: первые имеют льготы, а вторые нет, - поясняет директор "КартСтандарта" Майя Глотова. - При этом процессинги осуществляют ту же деятельность - разрабатывают ПО, с помощью которого оказывают банкам услуги". Аутсорсинг процессинга - общемировой тренд, а текущее налоговое регулирование его замедляет, отмечает она.

По словам исполнительного директора Национальной платежной ассоциации Марии Михайловой, у ИТВ-компаний расходы на ФОТ превышают 50% всех расходов. "Льготы по страховым взносам оказали бы серьезную поддержку независимым процессинговым компаниям и позволили бы оставаться конкурентоспособными в условиях ограничения стоимости эквайринга со стороны ЦБ по ряду операций на уровне 1%", - полагает она.

По мнению авторов письма, предлагаемая мера позволит не только сохранить рабочие места, но и снизить на 10-15% тарифы этих компаний. "В случае ввода льготы мы сможем снизить тарифы для банков по обслуживанию торгового эквайринга, что в конечном итоге приведет к снижению стоимости обслуживания для торгово-сервисных предприятий на 0,2-0,3% от оборота, то есть на 15-20%",- оценивает Глотова.