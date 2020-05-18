Банки прогнозируют рост атак на счета клиентов

18 мая. FINMARKET.RU - В кредитных организациях ожидают всплеска мошенничеств с использованием поддельных банковских приложений, пишут "Известия", приводящие мнение специалистов по информбезопасности крупных банков. Дистанционное обслуживание стало особенно популярным в период самоизоляции: количество скачиваний ПО и активных пользователей резко увеличилось, поделились статистикой в кредитных организациях. Фейковые программы могут перехватывать сообщения с платежной информацией, направлять злоумышленникам логин и пароль для авторизации в реальном банке, а также переводить деньги на подложные

О том, что в ближайшее время может произойти новый всплеск мошенничеств с использованием поддельных банковских приложений в маркетах, заявил "Известиям" директор департамента информбезопасности МКБ Вячеслав Касимов. С учетом нынешних реалий этот вид мошенничества способен выйти на новую волну, согласился управляющий директор Абсолют Банка Олег Кусеров.

Он пояснил, чторазмещают фишинговые приложения под видом какой-либо финансовой организации в интернете и дают ссылки на их скачивание клиентам. Например, через письма по электронной почте, в СМС, в рекламе в поисковике. По словам Олега Кусерова, потенциальные жертвы скачивают приложения и вводят данные для идентификации. Сведения перехватывает мошенник и с их помощью может авторизоваться в реальном мобильном банке.

Такого рода угроза существует и будет эксплуатироваться злоумышленниками, подтвердил замдиректора департамента информбезопасности банка "Открытие" Илья Сулоев. Он пояснил, что основной причиной кражи денег таким способом становится невнимательность клиентов к контенту и поставщику загружаемых приложений.

Илья Сулоев отметил, что в 2019 году эффективность выявления приложений-подделок выросла в несколько раз, а на смартфонах появились антивирусные решения для их блокировки. Основные способы защиты от таких мошенничеств — развитие антифрод-систем в банках и повышение осведомленности граждан, добавил Вячеслав Касимов из МКБ.

"Известия" сообщают, что ознакомились с поддельными приложениями Сбербанка и Альфа-Банка, которые уже можно скачать в интернете: они запрашивают доступ к местоположению и чтению СМС со смартфона.

В Сбербанке известно, что в Сети распространяются приложения, при скачивании похожие на "Сбербанк Онлайн", сообщили "Известиям" в пресс-службе организации. Там добавили, что клиентам регулярно напоминают о необходимости устанавливать приложения только из официальных магазинов (Google Play, App Store). В Альфа-Банке оперативно не ответили на запрос издания.