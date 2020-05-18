Размер ежемесячной накопительной пенсии в 2021 году снизится

18 мая. FINMARKET.RU - В следующем году месячная сумма накопительнойграждан уменьшится по сравнению с 2020 годом. Минтруд разработал"Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2021 год". В соответствии с документом со следующего года срок расчета выплаты накопительной части россиянам увеличится с 258 до 264 месяцев, или до 22 лет, пишут "Известия" . То есть на это время будет делиться вся сумма накоплений, которую граждане смогут начать получать с момента наступления пенсионного возраста (55 лет у женщин и 60 - у мужчин). Если речь идет, например, о сумме в 100 тыс. рублей, то ежемесячно выплата пенсионерам составит 378 рублей, в случае 1 млн - 3,78 тыс. рублей. В 2020 году эти суммы составили бы 387 рублей и 3,87 тыс. рублей соответственно.

"Показатель "ожидаемый период выплаты" используется при расчете только накопительной пенсии. Продолжительность ожидаемого периода ее выплаты ежегодно определяется федеральным законом на основании официальных статистических данных. В соответствии с произведенными на основании данных Росстата расчетами ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на 2021 год составит 264 месяца (22 года)", - пояснили "Известиям" в пресс-службе Минтруда.

Как говорится в пояснительной записке к документу, согласно данным Росстата за 2019 год, численность мужчин и женщин в возрасте 60 и 55 лет составила соответственно 919 675 и 1 027 283 человека. Так называемая ожидаемая продолжительность предстоящей жизни для достигших пенсионного возраста - 16,86 и 26,56 лет.

Риска в том, что граждане не успеют получить накопительную пенсию, нет, отметили в ведомстве.

"Настраховой пенсии размер накопительной части пенсии не влияет. Размер страховой пенсии устанавливается государством, исходя из стажа и размеров пенсионных отчислений гражданина", - отметили в пресс-службе ведомства.

Единовременная выплата накопительной части производится только при соответствии ряду критериев. Во-первых, это достижение пенсионного возраста. Во-вторых, общая величина накоплений при расчете на ежемесячную выплату должна составлять меньше 5% от назначенной гражданину страховой пенсии.

Срок выплат накопительных пенсий повышается ежегодно с 2016 года. За это время он вырос уже на 30 месяцев.

В думской фракции "Единой России" считают накопительную пенсионную систему в стране не очень эффективной, но тем не менее готовы поддержать законопроект Минтруда.

В оппозиционных фракциях, напротив, уверены, что новый документ лишь способ сократить месячные выплаты.

По данным Минздрава, в 2019 году продолжительность жизни в России достигла исторического максимума, составив в среднем у мужчин и женщин 73,4 года.