Кризис изменил понятие россиян о нормальном достатке

15 мая. FINMARKET.RU - Большинство россиян (60%) считают меры поддержки, оказываемой государством населению в связи с пандемией, недостаточными. О том, что они достаточны, говорят 15% опрошенных, что избыточны - 10%. И еще 15% затрудняются с ответом, говорят данные опроса , проведенного порталом SuperJob, на который ссылается "Российская газета".

Хотя, еще недавно, в декабре 2019 года, российские граждане называли справедливый, по их мнению, минимальный размер зарплаты. Треть из них считала, что это должно быть 40-50 тыс. руб., пятая часть опрошенных была согласна на 30-40 тыс., каждый десятый полагал достаточным 21-30 тыс. Кризис, вызванный эпидемией, изменил представления большинства о "нормальном" достатке, отмечает "РГ".

По прогнозу экспертов из НИУ ВШЭ, во втором квартале 2020 года доходы населения России упадут на 20%, а за год - на 12%. Господдержка смягчит падение лишь на 2,2 процентных пункта. Прогноз сделан на основе сообщений, поступающих из компаний. В большинстве из них 25% работников потеряют зарплату или станут получать ее в неполном размере.

Прогнозы экономистов подтверждаются опросами об инфляционных ожиданиях и потребительских настроениях граждан. Согласно исследованию, проведенному 16-24 апреля фондом "Общественное мнение" (ФОМ) для Центробанка, рост потребительских цен ускорился в этом месяце до 3,1% (в марте было 2,5%). А об ухудшении материального положения сообщили 42% респондентов (в конце марта - 36). Основных причин две: выросли расходы или кто-то из членов семьи потерял работу.

О том же говорят и данные Сбербанка: за неделю 20-26 апреля расходы сократились на 2,3%. В конце марта и в апреле поддерживать траты гражданам позволяли сбережения. Теперь же почти каждый четвертый опрошенный заявил, что начал тратить сбережения на покрытие расходов, а 5% респондентов вообще лишились сбережений. Три четверти кредитов тратились на текущие расходы, при том, что почти у каждого второго уже есть невыплаченные кредиты.

Более половины россиян сообщили, что выросли их расходы. Среди причин 33% опрошенных назвали рост цен, а 9% - необходимость больше тратить из-за постоянного нахождения дома. Выросла также с 28% до 44% доля тех, кто пытается сократить расходы, снизив потребление привычных товаров и услуг. Основная экономия - на продуктах. Этот способ снизить расходы стали практиковать в апреле чуть более трети опрошенных, что на 11% больше, чем в марте.

По официальной статистике, в структуре денежных доходов населения наибольшую долю занимает зарплата (58,1% в 2019 году). Следом идут социальные выплаты, в том числе пенсии и стипендии (19%), а также прочие денежные поступления, куда входят и теневые доходы (12,4%). На долю доходов от предпринимательской деятельности приходится 6,1%, на доходы от собственности - 4,4%. Спад экономической активности отразится на всех источниках доходов, пишет "Российская газета".