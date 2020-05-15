Россияне смогут отложить на черный день не более 1,5 трлн руб.

15 мая. FINMARKET.RU - В прошлом году прирост сбережений россиян снизился почти на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей. Такие данные содержатся в годовом отчете Банка России, данные из которого приводят "Известия". Существенно изменилась и структура денежных запасов граждан. Если в 2018-м люди хранили новыепримерно в равных пропорциях на банковских вкладах (54%) и в наличной форме (46%), то в прошлом году они практически отказались от сбережений в живых деньгах.

В 2020-м ситуация переломилась: эксперты наблюдают отток средств со счетов граждан. Часть россиян запаслась наличностью из-за опасений потерять деньги из-за кризиса. Кроме того, в период самоизоляции многие скупали товары длительного хранения и в условиях стагнации реальных доходов были вынуждены тратить на это свои сбережения. В итоге в нынешнем году, по оценке экспертов, россиянам удастся отложить на черный день всего 1,3–1,5 трлн рублей, пишут "Известия".

По данным отчета Центробанка, в прошлом году денежные доходы россиян выросли на 6,2% и составили почти 62 трлн рублей против 58,5 трлн годом ранее. При этом в прошлом году россияне потратили практически всё, что им удалось заработать.

Самые большие траты пришлись на потребительские цели, доля которых в доходах увеличилась с 80,7% до 81,3%. Также рост наблюдался и в категории обязательных платежей. Их доля в доходах увеличилась по сравнению с 2018-м с 12,4% до 12,9%. В итоге нарастить сбережения россиянам не удалось: в 2019-м они отложили на черный день почти на 400 млрд рублей меньше, чем годом ранее (падение — 13,7%). По сравнению с 2018-м изменилась и структура сбережений: объем наличных средств оказался ниже на 83,5% (почти 1,5 трлн рублей), составив всего 243 млрд рублей.

Отрицательную динамику объема сбережений в Центробанке связали со стагнацией реальных располагаемых доходов населения. Такого же мнения придерживаются и опрошенные "Известиями" эксперты. Как считает экономист "БКС Премьер" Антон Покатович, тенденция определяется отсутствием устойчивого роста благосостояния граждан: по итогам 2019 года реальные располагаемые доходы населения выросли всего на 0,8%.

Кроме того, эксперт объясняет сложившуюся в прошлом году ситуацию и опережающими темпами роста расходов, в том числе на потребление и обязательные платежи (на 6,9% и 11,8% соответственно). Доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова также полагает, что ситуация в экономике в прошлом году не способствовала формированию сбережений. Многим приходилось занимать у банков на поддержание привычного уровня жизни, отметила она.

По мнению Антона Покатовича, в будущемстанет еще более активно использовать накопления для поддержания уровня жизни.