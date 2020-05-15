Роспотребнадзор готов полностью отказаться от плановых проверок бизнеса

15 мая. FINMARKET.RU -с 2021 года предлагает отменить все плановыепроизводителей товаров и услуг - исполнителей, продавцов, уполномоченных организаций и индивидуальных предпринимателей, импортеров и владельцев маркетплейсов, следует из опубликованного проекта постановления правительства.

Роспотребнадзор сейчас предлагает ограничиться внеплановыми документарными и выездными проверками, а также проведением контрольных закупок, пишет "Коммерсант" . Одновременно служба намерена сконцентрироваться на предупреждении нарушений путем информирования предпринимателей.

Член генсовета "Деловой России" Сергей Гебель отмечает важность инициативы службы и надеется, что злоупотреблений и произвольной трактовки данных при ее реализации не будет.

По словам первого вице-президента "Опоры России" Владислава Корочкина, число плановых проверок многократно снизилось в последние годы. При этом обязанность их проводить за Роспотребнадзором сохраняется - очевидно, служба хочет эту обязанность с себя снять. "Но заменять контроль нужно современными средствами - цифровизация должна отменить практически все и плановые, и внеплановые проверки",- сказал он "Коммерсанту".

Корочкин опасается возможного роста числа проверок, которые не согласуются с прокуратурой, то есть административных расследований. Собеседники "Ъ" отмечают, что на практике отказ от плановых проверок может обернуться ростом других видов контроля (рейдов, мониторингов, контрольных закупок и административных дел). В итоге административное давление налишь вырастет. Их опасения подтверждают экспертные данные: по итогам 2016-2019 годов число внеплановых проверок Роспотребнадзора выросло на 14,5%.

Согласно докладу бизнес-омбудсмена Бориса Титова за 2019 год, пятая часть штрафов по результатам контрольных мероприятий Роспотребнадзора пришлась как раз на административные расследования.