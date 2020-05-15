Россиян призвали активнее платить за ЖКХ онлайн

15 мая. FINMARKET.RU - Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по оплате услугв период пандемии коронавируса. Специалисты ведомства отмечают, что в электронной системе ГИС ЖКХ можно получить информацию об управляющих и ресурсоснабжающих организациях, начислениях за ЖКХ. Там же граждане могут проконтролировать качество предоставляемых услуг и узнать о выполнении программ по капремонту, переселению из аварийного жилья, пишут "Известия".

Для недопущения просрочки оплаты коммунальных услуг в условиях самоизоляции потребителям рекомендовано пользоваться банковскими онлайн-сервисами.

До 1 января 2021 года правительство отменило начисление пени за неоплаченные услуги ЖКХ. Соответствующее постановление на основании поправок к федеральному закону о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Также до следующего года разрешено не проверять бытовые счетчики воды и электричества.

В начале апреля эксперты отрасли ЖКХ предсказали увеличение расходов россиян на жилищно-коммунальные услуги во время самоизоляции на 30%.

Ранее Сбербанк сообщал, что объем дистанционной оплаты ЖКХ в апреле вырос на 10%, а более 80% клиентов банка оплачивают услуги ЖКХ онлайн.

"В апреле количество дистанционных оплат услуг за ЖКХ выросло на 10 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 83%", - сообщал Сбербанк.

В пресс-службе отмечали, что чаще всего для оплаты услуг ЖКХ россияне используют мобильное приложение банка.

В начале апреля правительствоввело временный мораторий на штрафы и отключение услуг ЖКХ за долги. Также не начисляются пени за просрочку взносов за капремонт жилья. Кабмин также временно приостановило поверки приборов учета коммунальных ресурсов. Такой льготный период продлится до 1 января 2021 года.

В Минстрое отмечали, что временная отмена штрафов за долги при оплате ЖКХ коснется в основном тех россиян, которые испытывают проблемы с дистанционной оплатой.

Глава Минстроя Владимир Якушев сообщил, что собираемость платежей за услуги ЖКХ в России упала до 30-50% среди населения и предприятий.