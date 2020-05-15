Коронавирус атакует: потери мировой экономики могут превысить $8 трлн

15 мая. FINMARKET.RU - Азиатский банк развития (АБР) заявил в пятницу, чтомировой экономики, вызванные пандемией коронавируса, могут составить в этом году от $5,8 трлн до $8,8 трлн.

Это вдвое превышает предыдущий прогноз банка, поскольку продолжающиеся во многих странах мира меры сдерживания парализуют экономическое развитие.

"Этот новый анализ представляет собой широкую картину очень значительного потенциального экономического воздействия COVID-19. В нем также подчеркивается важная роль политических мер, которые могут помочь смягчить ущерб, наносимый экономике", - сказал главный экономист АБР Ясуюки Савада.

По прогнозу, потери в $8,8 трлн предполагают, что ограничения будут действовать в течение полугода, $5,8 трлн, еслине восстановится за три месяца.

В мире по состоянию на 02:00 по московскому времени пятницы число инфицированных коронавирусом с начала его распространения достигло 4 млн 520 тыс. 92 человек, увеличившись за сутки на 94 тыс. 437 случаев заболевания, сообщил информационный портал Worldometer.

Число жертв от связанных с коронавирусом заболеваний составило 303 тыс. 30, рост за сутки на 5 тыс. 265, излечились почти 1,7 млн человек.

Worldometer ведет статистический учет данных, связанных с важнейшими мировыми событиями.