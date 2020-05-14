Покупатели смогут зарабатывать на проверке обязательной маркировки

14 мая. FINMARKET.RU - В России система обязательной маркировки охватывает все больше товаров, позволяя получать точные данные на каждом этапе движения продукции - при производстве, транспортировке и продаже. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал заместитель гендиректора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Реваз Юсупов.

Как пояснил Юсупов, коды маркировки, защищенные криптографией, дают гарантию от покупки подделок. Так, с помощью приложения "Честный ЗНАК" (название системы маркировки) можно проверить каждый код и убедиться в происхождении товара. "Сейчас работаем над запуском программы мотивации для пользователей: они даже смогут зарабатывать, сканируя товары", - сказал он, пояснив, чторазворачивает рынок лицом к потребителю, делает его более защищенным и гарантирует его права. "Пожалуй, впервые за долгое время настолько надежно, потому что впервые включит человека в процесс контроля качества товара", - добавил Юсупов.

По его словам, чтобы узнать всю информацию о продукте до его покупки, достаточно считать данные по коду Data Matrix и проверить их в приложении "Честный ЗНАК".

Кроме кодов Data Matrix можно расшифровывать любые другие символы на упаковке: как ухаживать за изделием, использовать и утилизировать, что значит тот или иной сертификат.

По словам Юсупова, дополнительное время для подготовки получили фармацевты и обувщики, для которых маркировка сдвинулась и станет обязательной с 1 июля 2020 года. Продлены, в частности, сроки эксперимента по молоку - обязательная маркировка начнется в январе 2021 года.

"Сохранить все поставленные сроки и избежать переносов удалось при запуске маркировки табака", - сообщил Юсупов, добавив, что несколько недель назад Минпромторг заявил, что сроки экспериментов и обязательной маркировки больше сдвигаться не будут.

Он также рассказал, что на сегодня в системе зарегистрировано более 200 тыс. компаний из отраслей, на которые распространяется маркировка. "Наибольший прирост зарегистрированных компаний в табачной индустрии - производители и импортеры использовали более 10 млрд кодов. В лидерах - обувь (2 млрд кодов) и лекарства (свыше 900 млн кодов)", - сказал Юсупов.

Говоря о переходе к обязательной маркировке, он отметил, что система строится на тех технологиях и решениях, которые уже используют предприниматели: "Не требуется покупать еще одну кассу, создавать отдельную электронную подпись, переходить на другого оператора электронного документооборота или глобально переоснащать линию на производстве".

Как сказал Юсупов, время подключения для малых компаний может составить 1-3 дня. "Среднему бизнесу нужно будет обновить или заменить программное обеспечение - в таком случае можно уложиться за две недели. Крупному бизнесу понадобится на подключение 1-3 месяца", - считает он.