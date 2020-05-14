ФНС намерена цифровизировать налоговые вычеты по НДФЛ и регистрацию ИП

14 мая. FINMARKET.RU - Федеральная налоговая служба (ФНС) предлагает правительству запустить в 2020 году 3 цифровых проекта со значимым социально-экономическим эффектом. Как стало известно "Коммерсанту" , речь идет об упрощенном порядке вычетов по, упрощенной регистрации индивидуальных предпринимателей и в качестве обеспечивающей инфраструктуры - о создании удостоверяющего центра (УЦ)для выдачи сертификатов квалифицированной электронной подписи юрлицам, ИП и нотариусам.

Экономия бизнеса на получение квалифицированной электронной подписи (КЭП) в 2021 году ожидается на уровне 50,4 млрд руб., в 2022 году - 144 млрд руб.

ФНС на этом рынке станет фактической госмонополией, оказывающей общедоступную госуслугу. Как говорится в материалах по данному проекту, направленных ФНС в правительство, для старта работы системы потребуется изменить закон об ЭЦП, а выбор схемы онлайн-УЦ объясняется "неблагоприятной эпидемиологической ситуацией". Кроме того, будут расширены способы удаленной идентификации личности заявителя при обращении в УЦ без физического посещения.

Цифровым путем планируется внедрить и услугу упрощенной процедуры вычета НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика. Ожидается, что охват услугой упрощенного вычета составит в 2021 году 900 тыс. налогоплательщиков.

В случае с вычетами речь может идти о более сложной, чем сейчас, социальной политике. Налоговые вычеты в значительной части юрисдикций являются действенным ее инструментом, в России из-за традиционно "бумажной" формы работы госаппарата это расширение невозможно. В качестве проблемных моментов проекта по вычетам заявлено отсутствие финансирования, недостаточная численность сотрудников ФНС и неготовность банков к информационному сотрудничеству в электронном виде: очевидно, что до 2022 года предполагается лишь отработать практику без расширения самой системы вычетов.

С упрощенной процедурой регистрации ИП дела обстоят легче: для ее запуска требуется лишь изменение закона о госрегистрации юрлиц и ИП. Посредством мобильного приложения интерактивного сервиса "Личный кабинет налогоплательщика для физлиц" уже в этом году ожидается регистрация 10 тыс. ИП, притом что предоставление такой услуги намечено на декабрь 2020 года. В 2021 году количество ИП, воспользовавшихся упрощенным способом регистрации, оценивается в 150 тыс.